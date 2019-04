La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/abr/2019 Fútbol Femenino:

Puerto Nuevo cayó en el clásico zonal ante Lima FC







Las Auriazules perdieron 2-1 como visitantes en el cierre de la primera rueda de la Zona Campeonato de la Primera B. Así, apenas pudieron sumar un punto en lo que va de este 2019. Por la novena fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo perdió 2-1 como visitante frente a Lima FC en una nueva edición del clásico zonal femenino. De esta manera, las Auriazules sumaron su séptima derrota consecutiva, la octava en las nueve fechas que tuvo esta primera rueda de la Zona Campeonato. Así, en lo que va del año, solo pudieron sumar un punto (empate como visitante frente a Deportivo Español). Ante Lima FC, el único tanto Portuario fue convertido por Sabrina Ogrine, de penal. Mientras que para las Albinegras marcaron Natalia Olivera y Gisela Fernández. Puerto Nuevo comenzó perdiendo, pero a fuerza de ir e ir en búsqueda del empate, finalmente lo encontró en los pies de Ogrine, que emparejó las acciones desde los doce pasos a través de una magnífica ejecución: empeine total, mucha violencia, y zurdazo cruzado, a media altura, bien esquinado e imposible para la arquera rival. Previo al empate, y también luego de conseguirlo, las chicas campanenses no cesaron de generar jugadas de peligro que no lograron capitalizar. Lima disfrutó una muy buena actuación de su arquera e incluso, de un poco de fortuna en algunas definiciones Auriazules que chocaron con los palos. El partido fue trabado, luchado y Puerto Nuevo hizo todo bien menos la parte más importante: la definición. Llegó al arco rival tanto con jugadas colectivas como con pelotazos, pero la falta de contundencia y un par de desatenciones defensivas le costaron demasiado caro. Es que, a juzgar por el desarrollo de las acciones, el equipo de Néstor Gómez no mereció perder. El once inicial (4-4-2) de las Portuarias para este encuentro contó con Jaqueline Schmidt; Micaela Scandroglio, María Rodríguez, Nancy Ríos, Soledad Medina; Milagros Soria, Florencia Zapata, Erica Luque, Sabrina Ogrine; Karen Ramírez y Micaela González. Luego ingresaron: Lucila Molinas (por González), Mariel Rossini (por Zapata) y Maia Vaias (por Luque). Completaron el plantel Elizabeth Gamarra, Nicole Viviant, Dana Bredle y Triana Ocampo. Por esta novena fecha, además, Gimnasia de La Plata venció 2-1 a SATSAID y se adueñó decididamente de la cima de las posiciones; mientras que Real Pilar goleó 4-0 como local a Banfield con un tanto de la campanense Marina González. A su vez, Luján superó 2-0 a Comunicaciones; mientras que Deportivo Español le ganó los puntos por no presentación a All Boys. Con estos resultados, las posiciones de la Zona Campeonato de la Primera B quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia de La Plata, 27 puntos; 2) SATSAID, 22 puntos; 3) Real Pilar, 19 puntos; 4) Luján, 16 puntos; 5) Comunicaciones, 13 puntos; 6) Banfield, 12 puntos; 7) Deportivo Español, 8 puntos; 8) Lima FC, 7 puntos; 9) All Boys, 6 puntos; 10) Puerto Nuevo, 1 punto. La próxima fecha será la primera de la segunda rueda y tendrá a las Auriazules visitando a Gimnasia (LP), de perfecto andar hasta el momento. Además jugarán: Luján vs. Real Pilar, Lima FC vs. Comunicaciones, Deportivo Español vs. SATSAID y Banfield vs. All Boys.

EL ONCE INICIAL QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO ANTE LIMA FC.





LA DELANTERA KAREN RAMÍREZ, LUCHANDO ANTE LA MARCA DE UNA DEFENSORA LIMEÑA.



