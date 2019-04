La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/abr/2019 Copa Federación:

Igualaron 2-2 el domingo en cancha de Puerto Nuevo. El equipo de nuestra ciudad comenzó ganando con gol de Fernando Criado, pero se lo dieron vuelta y llegó al empate final por intermedio de Iván García. La revancha se jugará en Marcos Paz. En el arranque de la serie semifinal de la Copa de Clubes 2019 de la Federación Norte de Fútbol, el Club Atlético La Josefa igualó 2-2 como local frente a Sociedad Atlética Pabellón Argentino (SAPA) de Marcos Paz. El encuentro se disputó el domingo por la tarde en cancha de Puerto Nuevo y deja la serie abierta de cara a la revancha que el equipo de nuestra ciudad deberá afrontar como visitante. Fue un partido trabado que La Josefa logró abrir por intermedio de Fernando Criado en la primera parte. Sin embargo, antes del entretiempo, Franco Monzón estableció el 1-1 para la visita. En el segundo tiempo, en un ataque que tomó mal parada a la defensa josefera, SAPA logró dar vuelta el marcador, nuevamente a través de Monzón. Pero el elenco campanense no se desanimó y con una gran maniobra de Iván García llegó al 2-2 final. Para este encuentro, el conjunto dirigido por Brian Geuna y Darío González sufrió a último momento la baja de Gonzalo Maidana (lesión muscular) y su reemplazante como volante central fue Hernán Ríos. Así, Maidana se sumó a las otras tres bajas que sufrió el equipo de nuestra ciudad para este cotejo: Ezequiel Migueles y Mauro Soler, quienes fueron expulsados en el partido revancha de Cuartos de Final frente a Sportivo Las Palmeras de Río Tala, y Jonatan Gómez, quien padece una lesión de meniscos. Entonces, la alineación titular de La Josefa para recibir a SAPA de Marcos Paz fue la siguiente: Lucas Godoy; Favio Ostorero, Sebastián Nicolini, Nelson Gómez, Javier Martínez; Facundo Rambaud, Gonzalo Maidana, Javier González; Fernando Criado, Iván García y Pablo Tornatori. Luego ingresaron Leandro Gómez (por Rambaud), Maximiliano Peralta (por Tornatori) y Fernando Duré (por González). La revancha se jugará el próximo fin de semana, aunque todavía no tiene día ni horario confirmado. En tanto, en el arranque de la otra serie semifinal, 12 de Octubre de San Nicolás venció 1-0 como local a La Sonia y llegará con esa ventaja al partido de vuelta que se jugará en José C. Paz.

LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ LA JOSEFA EL DOMINGO PARA RECIBIR A SAPA DE MARCOS PAZ.



