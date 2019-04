La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/abr/2019 Superliga:

Se definieron los clasificados a las Copas y los descensos al Nacional B







Tigre, Belgrano de Córdoba y San Martín de San Juan perdieron la categoría. Y gracias al descenso del elenco de Victoria, Huracán logró acceder a la Sudamericana. También se conformó el cuadro de la Copa de la Superliga. El domingo finalizó el campeonato 2018/19 de la Superliga y así se definieron los clasificados a las copas continentales y también los descensos que restaban, situaciones que terminaron vinculadas. Es que Huracán, que venció 2-0 a Atlético Tucumán, logró acceder a la Copa Sudamericana gracias a que Tigre terminó descendiendo y no podrá disfrutar de ese cupo que se había ganado con el noveno puesto que alcanzó tras su victoria 3-2 como visitante sobre River Plate. A la Copa Libertadores clasificaron el campeón Racing Club, Defensa y Justicia, Boca Juniors y River Plate. Mientras que a la Copa Sudamericana se metieron Atlético Tucumán, Vélez Sarsfield, Independiente, Unión (SF) y Huracán. En tanto, a la Primera B Nacional ya había descendido San Martín de Tucumán. Y en la última fecha, con el triunfo de Patronato por 2-1 sobre Argentinos Juniors quedaron condenados Tigre, San Martín de San Juan y Belgrano de Córdoba, a pesar que los tres ganaron sus respectivos compromisos en esta última jornada. En tanto, de cara a la próxima temporada de la Superliga y en caso de mantenerse los Promedios, los equipos que empezarán más complicados serán: Newells (56), Gimnasia (56), Rosario Central (58) y Patronato (59). COPA DE LA SUPERLIGA. Este fin de semana se pondrá en marcha la Copa de la Superliga, de la que participarán los 26 equipos de este campeonato y que se definirá a partir de series de ida y vuelta hasta la final, que será a único encuentro en el estadio Mario Alberto Kempes, el 2 de junio. Los seis mejores del campeonato que recién finalizó esperarán en segunda ronda. Mientras que en la primera se darán los siguientes duelos: Banfield vs Estudiantes (LP), San Martín (T) vs Unión (SF), Colón vs Tigre, San Martín (SJ) vs Talleres, Rosario Central vs Aldosivi, Belgrano vs Lanús, Patronato vs Godoy Cruz, Argentinos vs Independiente, San Lorenzo vs Huracán y Gimnasia (LP) vs Newells. El campeón de este torneo se clasificará a la Copa Libertadores 2020, mientras que el subcampeón irá a la Sudamericana.

A PESAR DE SU VICTORIA ANTE RIVER EN EL MONUMENTAL, TIGRE VOLVERA AL NACIONAL B



Superliga:

Se definieron los clasificados a las Copas y los descensos al Nacional B

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: