El joven piloto campanense analizó su inicio de temporada en ALMA, tras ser segundo en la primera fecha del TC 16000 en Dolores. "Nos dio una pauta que estamos por la buena senda", señaló, mientras trabaja en su taller y también para tratar de completar el presupuesto que necesita para seguir siendo competitivo.

En el taller donde desempeña su trabajo cotidiano nos recibió Damián Toledo, quien logró un segundo puesto que entusiasma en la primera fecha de la categoría TC 1600 de ALMA en Dolores. "Es un arranque soñado, porque en el receso se trabajó mucho para logra tener un auto competitivo y lo de Dolores nos dio una pauta que estamos en la buena senda", señaló este joven piloto campanense que hizo un alto en su taller para analizar dicha actuación y contar detalles de cómo afrontará esta nueva temporada.

-¿El auto lo hacen acá en el taller?

-Sí, lo hacemos a la noche cuando se termina de trabajar y como suele suceder siempre hasta altas horas para ir adelantando y para llegar bien a la competencia. Nosotros le dedicamos muchas horas porque lo que no hacés en la semana no lo podés concretar el día de carrera.

-Se mejoró mucho con respecto al año pasado

-La verdad que sí, porque, para ser sincero, el auto antes hacía lo que quería y si bien suena raro, no lo podía llevar cómo debía. Pero por suerte apareció el Topo González, que la tiene muy clara y me dio algunos consejos. Tocamos algunos elementos y fue contundente el cambio que logramos. Ahora el auto responde a las exigencias que yo le propongo y todo se hizo mas fácil: empezamos a meternos en la conversación con los de punta y fue un salto importante el que dimos.

-Y ahora, con este podio y lo que estás contando, ¿cómo se sigue?

-Qué buena pregunta… Es complicado todo lo que viene, dado que manejo un presupuesto muy bajo y no tengo forma de llegar a poner el dinero que te exige seguir siendo competitivo. No sé, iremos carrera por carrera. Pensamos en hacer otra comida que será un cena este sábado 13. Pusimos las tarjetas en venta y veremos si así se achica algo los costos, pero no es fácil, son tiempos duros para todos y a veces los auspiciantes tampoco te pueden ayudar como antes y uno los entiende. Así que ya saben: los que quieran venir, encantados de compartir la mesa con ellos el sábado.

-¿Y entonces?

-Vamos hacer todo lo posible para estar en La Plata con pilotos invitados y ya estamos evaluando cómo lo vamos a encarar.

-¿Lo tenés definido al piloto invitado?

-No, aún no hablé con nadie. Tengo una idea dando vueltas, pero no lo definí. Me gustaría poder llevar alguno de Campana, pero vamos a ver, es complicado comprometer a alguien a correr y tenes que saber a quién llevás por lógica para que no te lleves después una ingrata sorpresa

-Venís de un momento ingrato con la última de pilotos invitados. ¿Por eso lo decís?

-Es verdad, casi inolvidable para mí. Me quedé a pie por el golpe que le tocó a mi invitado. No sirvió más el auto, no lo podía creer. Fue una amargura muy grande, no fácil de superar. Mirá cómo estaría de mal que mi señora me dijo "no te hagas más problemas" y ella me compró otro, que es el que utilizo ahora.

-Es para destacar lo de tu señora

-Seguro, Roo es todo para mí. Se preocupa más de lo deseado con el equipo, hace las cenas, vende las tarjetas, me consigue publicidades y hasta me compró el auto para que siga corriendo. Me banca a muerte, nunca me deja, tiene un empuje para contagiar que es impresionante. Se desvive para que todo salga bien

-En algún momento, la vida te jugó una mala pasada y la pasaste muy mal. Pero Roo siempre estuvo.

-Mirá, es un tema que no deseo abordar. Fue algo personal, un difícil momento en el que lidié con la muerte y lo que rescato es cómo la gente colaboró y estuvo al lado nuestro. Me sorprendió mucho. A veces te tienen que pasar determinadas cosas para darte cuenta lo que te quiere la gente y ya que estamos permitime que les agradezca todo lo que hicieron por mí en ese momento.

-¿Cómo es la relación con tu papá, que siempre está acompañando?

-Un caso muy especial. Esto de las carreras le encanta y está siempre dando consejos, tratando que en pista haga lo que me dice y como no le hago caso, se enoja. Es un fenómeno. Los que lo conocen sabe de qué hablo.

-Hablar del "Colibrí" Toledo es hablar de parte de la historia del automovilismo local

-No tengas dudas. Corrió en el Regional, en el TC Bonaerense y en el TC del Oeste. Un fenómeno, porque tampoco tenía presupuesto, pero siempre estaba en pista

-La última, ¿vas a la que viene?

-Sé que lo vamos a lograr, espero no defraudar a todos y mas ahora que estoy segundo en el campeonato, jajaja.

La sonrisa pícara del final deja entrever que Damián Toledo será de la partida. El tiempo para la nota se terminó, sus clientes ya reclaman por su presencia. Sin embargo, no se va sin antes destacar a quienes lo acompañan en esta aventura: "Dejame agradecer a todos los que de una manera u otra siempre están conmigo: a la "Sorda" que me hace el chasis, a Diego Coronel por el motor; y a mi familia. A todos ellos les dedico este podio que conseguimos en esta primera fecha".