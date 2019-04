La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/abr/2019 Automovilismo:

Súper TC2000; una penalización retrasó a Milla cuando peleaba bien adelante







El piloto campanense fue 9º en la primera fecha de la categoría. Estaba 4º cuando debió hacer un "pase y siga" por boxes por no haber acomodado bien su auto en el cajón de largada. El Reanult Sport Team también dominó el domingo: ganó Pernía y Ardusso fue segundo. El debut de Matías Milla con el Renault Sport Team en el Súper TC2000 se vio opacado por un problema que sufrió el campanense al "engrillarse" al momento de la largada de la final que abrió la temporada en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia (Córdoba). "Estoy muy decepcionado por cometer un error en la largada. La penalización fue por pasarme unos centímetros del cajón de partida cuando llegué a acomodarme, porque no me entró el punto muerto", explicó el piloto de nuestra ciudad, que partió desde el quinto puesto y en las primeras vueltas, tras superar a Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), ya había quedado en la cuarta posición. "Estábamos para llegar cuartos cómodos. El auto estaba muy rápido en un gran comienzo", remarcó Milla, quien fue informado de la penalización en el tercer giro. Por eso debió realizar un "pase y siga" por el sector de boxes y en la cuarta vuelta quedó en el fondo de la fila india. Pero aprovechando el muy buen andar de su Renault Fluence #28 fue escalando lugares hasta terminar en pista en el 10º puesto. Posteriormente, con la descalificación en la técnica de Marcelo Ciarrochi (Citroen C4), el campanense terminó en el 9º lugar y sumó sus primeras dos unidades para el campeonato. "Me duele mucho perder estos puntos", señaló Milla en referencia a la posibilidad que tuvo de terminar entre los primeros. Sin embargo, sus sensaciones eran positivas, tanto por el auto como en lo anímico: "Hoy siento estar vivo de nuevo", escribió en su cuenta de Twitter. La primera carrera de la temporada del Súper TC2000 marcó el inicio de "la era turbo" a partir de la incorporación de los motores franceses Oreca 2.0 (los 17 autos terminaron la carrera en pista). Aunque dejó una final que fue previsible en su desarrollo, con amplio dominio del Renault Sport Team: Leonel Pernía fue el ganador y Facundo Ardusso (actual bicampeón) terminó en el segundo lugar. El podio lo completó Julián Santero (Toyota Corolla), mientras que su compañero de equipo, Matías Rossi, fue el más rápido en pista: después de largar 17º (fue descalificado en la técnica del sábado después de marcar el tercer mejor tiempo en la clasificación) y tener problemas para arrancar su Toyota (perdió 21 segundos respecto al líder en la primera vuelta), el Misil de Del Viso fue imparable, llegó al 7º puesto y de no ser por la resistencia que le opuso Mariano Werner (Fiat) durante seis vueltas habría terminado todavía más adelante. El Top 10 en esta primera cita quedó de la siguiente manera: 1) Leonel Pernía; 2) Facundo Ardusso; 3) Julián Santero; 4) Agustín Canapino; 5) Tomás Gagliardi Genne; 6) Matías Rossi; 7) Facundo Chapur; 8) Mariano Werner; 9) Matías Milla; y 10) José Manuel Urcera. La próxima fecha del Súper TC2000, segunda del Campeonato 2019, se disputará entre el 26 y el 28 de abril en el autódromo "Parque Ciudad de General Roca".

MILLA LOGRÓ REMONTAR POSICIONES DESDE EL FONDO TRAS LA PENALIZACIÓN.



