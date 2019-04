La Auténtica Defensa. Edición del martes, 09/abr/2019 Breves: Fútbol







COPA LIBERTADORES Hoy comienza la cuarta fecha de la fase de grupos y dos equipos argentinos verán acción esta noche. Desde las 19.15 horas, Godoy Cruz (3 puntos) enfrenta como visitante a Olimpia de Paraguay (5) por el Grupo C. Mientras que desde las 21.30 horas, San Lorenzo (7) recibirá a Melgar de Perú (4). El Ciclón contaría con el campanense Nicolás Blandi (se recuperó de una lesión muscular) para buscar una victoria que lo deje al borde de la clasificación a los Octavos de Final. Esta jornada de martes de Copa Libertadores se completa con Atletico Paranaense vs Deportes Tolima de Colombia, Internacional de Brasil vs Palestino de Chile y Peñarol de Uruguay vs Liga de Quito de Ecuador. Mañana miércoles jugarán Huracán, Boca Juniors y Rosario Central, mientras que el jueves será el turno de River Plate. CHAMPIONS LEAGUE Esta tarde empezarán a disputarse las series de Cuartos de Final de la competencia europea. Por un lado, Tottenham recibirá a Manchester City en duelo de equipos ingleses. Mientras que Liverpool (otro inglés) jugará como local ante Porto de Portugal. Ambos encuentros iniciarán a las 16.00 (hora argentina). En tanto, mañana jugarán: Ajax vs Juventus y Manchester United vs Barcelona. SUDAMERICANO SUB 17 La Selección Argentina Sub 17 venció ayer 2-0 a Chile por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano de la categoría que se está disputando en Perú y quedó muy cerca de asegurar su clasificación al Mundial de Brasil. El combinado dirigido por Pablo Aimar suma 7 puntos en esta fase decisiva, dado que en la primera fecha había empatado con Perú y luego había derrotado a Uruguay. SELECCIÓN FEMENINA La Selección Argentina de fútbol femenino se encuentra de gira en Estados Unidos, donde ya disputó tres amistosos: en el primero venció 3-1 a la Universidad de Utah Valley; luego igualó 1-1 con el equipo universitario de Brigham Young Soccer; y finalmente cayó 1-0 ante la Universidad Nacional de Las Vegas (UNLV). La Selección se prepara para el Mundial que se desarrollará en Francia entre el 7 de junio y el 7 de julio de este año. PRIMERA B METRO El líder Barracas Central (que ya tiene asegurado su ascenso al Nacional B) dejó escapar ayer un invicto de 29 fechas al perder 1-0 como visitante frente a Flandria. Además, ayer: UAI Urquiza 1-1 Estudiantes, Talleres (RE) 1-1 Defensores Unidos y Deportivo Riestra 0-1 All Boys. En tanto, el domingo jugaron: Colegiales 1-0 San Miguel y Deportivo Español 0-3 Fénix. Esta 32ª fecha se cerrará hoy con el duelo entre Acassuso vs San Telmo. PRIMERA C Argentino de Quilmes (60 puntos) y Dock Sud (56) siguen en posiciones de ascenso directo a la Primera B Metropolitana después de sus respectivas victorias como visitantes del domingo. El Mate venció 1-0 a Midland, mientras que el Docke derrotó también por la mínima a Cañuelas. En tanto, la tercera posición la siguen compartiendo con 52 puntos Deportivo Laferrere (le ganó 6-3 a Villa San Carlos) y Deportivo Armenio (1-0 a San Martín de Burzaco). La 32ª fecha se cierra hoy con el duelo Victoriano Arenas vs Deportivo Merlo.

