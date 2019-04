La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/abr/2019 En un acto de vandalismo, arrancaron el guardarrail del ex camping Río Luján







Tenía la finalidad de impedir el acceso de personas que utilizan el lugar pese a que no está habilitado para su uso. En un acto de vandalismo, este fin de semana arrancaron el guardarrail del ex camping Río Luján ubicado en Colectora Norte de la ruta Panamericana. La medida de protección, que había sido gestionada por el intendente Sebastián Abella ante el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), tenía la finalidad de impedir el acceso de personas que utilizan el lugar pese a que no está habilitado para su uso. Según mencionaron desde Defensa Civil, al sacar el guardarrail, la gente se acerca más al lugar de riesgo. "Más allá de las acciones que encaramos, necesitamos que los vecinos tomen conciencia del riesgo que representa sumergirse en ese río, el cual es sumamente peligroso", expresaron.

El guardarrail tenía la finalidad de impedir el acceso.



