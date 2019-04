La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/abr/2019 Básquet:

Desde las 21.30 recibe a Defensores Unidos por la primera fecha del Nivel A. Luego de la dolorosa eliminación en Cuartos de Final del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, la Primera División del Club Ciudad de Campana retomará hoy la competencia en lo que será su debut en el Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). En ese marco, el Tricolor recibirá esta noche desde las 21.30 horas la visita de Defensores Unidos de Zárate por la primera fecha del Nivel A. Esta jornada inaugural comenzó el pasado viernes con la derrota como visitante del Campana Boat Club por 78-64 ante Independiente de Zárate. Además, Central Buenos Aires superó 61-56 a domicilio a Honor y Patria de Capilla del Señor. EN tanto, los duelos Presidente Derqui vs Sportivo Pilar y Atlético Pilar vs Sportivo Escobar serán reprogramados por la participación de estos equipos en el Torneo Federal (ex Liga B). Para este Torneo Oficial, el CCC tendrá como núcleo del equipo a los jugadores que vienen jugando en la institución desde hace varios años como Eliseo Iglesias, Francisco Santini y Mauricio Nieto, con el acompañamiento de juveniles como Joaquín Aguilar, Agustín Hernández y Emilio Polese. También seguirían dos de los refuerzos que incorporó para el último Provincial: el base Facundo Romani y el pivot Rubén Runke. Luego de este debut, el Tricolor tendría el viernes su segundo compromiso de este Torneo Oficial de la ABZC cuando enfrente como visitante al Campana Boat Club en una nueva edición del clásico campanense.



ELISEO IGLESIAS, BASE DE CIUDAD DE CAMPANA. SUB 17: SUBCAMPEÓN PROVINCIAL El debut del Club Ciudad de Campana en el Oficial de Primera División se dará recién hoy miércoles porque el fin de semana, el entrenador de CADU, Juan Negro, estuvo al frente del Seleccionado Sub 17 que se coronó subcampeón provincial. En dicho certamen, el combinado de la ABZC perdió la final 72-64 ante el local Bahía Blanca y contó con la participación de un representante Tricolor, Emilio Polese (capitán del equipo), quien tuvo una gran actuación, promediando 20,25 puntos, 6,5 rebotes y 2,5 asistencias a lo largo del torneo.

LA SELECCIÓN SUB 17 DE LA ABZC PERDIÓ LA FINAL ANTE BAHÍA BLANCA.



