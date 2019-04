La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/abr/2019 A Gonzalo Firpo no lo dejaron entrar a Bolivia, pero ya cruzó a Chile













VIAJÁ CON ÉL A través de La Auténtica Defensa, podrás seguir todas las semanas el viaje de Gonzalo Firpo por el continente americano. Además, también podés acompañarlo desde Campana a través de sus redes sociales: "Mis Viajes en Moto" (Facebook) y @firpogonzalo (Instagram). El motociclista campanense que viaja rumbo a Alaska tuvo el primer contratiempo de su travesía en el paso fronterizo de La Quiaca-Villazón. Sin embargo, cambió de plan y salió del país por Chile, donde ayer hizo noche en San Pedro de Atacama. El primer contratiempo en su largo viaje hasta el techo del continente iba a aparecer en cualquier momento y lo hizo, paradójicamente, en la terraza de nuestro país: por un problema administrativo, Gonzalo Firpo no pudo entrar a Bolivia y debió cambiar su itinerario y enfilar rumbo a Chile, donde a través del Paso de Jama llegó a San Pedro de Atacama, su ubicación actual. El inconveniente fronterizo surgió en la aduana de la ciudad boliviana de Villazón, ubicada frente al pueblo jujeño de La Quiaca. El motociclista le contó a La Auténtica Defensa que las autoridades del vecino país habían perdido registro de su salida en el año 2016, durante su travesía a Machu Picchu. La solución que le ofrecieron fue pagar una multa de $1.000 pesos bolivianos (más de $6 mil argentinos), lo que motivó la búsqueda de un camino alternativo. "La verdad que pasé un mal momento. No me dejaron ingresar porque -según ellos- no tenía hecha la salida de Bolivia cuando salí a Machu Picchu. Seguramente un error administrativo", expresó Firpo, quien pese a este percance logró salir del país por el Paso de Jama y llegar hasta el norte chileno, que planea recorrer antes de seguir rumbo a Perú. "Si Dios quiere, no volveré a territorio argentino hasta dentro de 7 meses", señaló entusiasmado el aventurero. Los últimos días en territorio nacional Firpo los pasó en Córdoba, donde fue recibido por amigos de las rutas; y en el pueblo jujeño de San Pedro de Jujuy, un pueblo cercano a la capital de esa provincia. "Es un pueblo hermoso", aseguró Firpo, que desde que salió de Campana lleva recorridos 8.500 kilómetros y sumó una nueva consigna para enarbolar en su viaje: la aprobación de la Ley Nacional del Autismo. "Unos amigos motociclistas me lo pidieron para concientizar sobre este trastorno", contó. "Con lo lindo que recorrí en Argentina no hace falta ir hasta Alaska para ver los lugares más lindos del mundo", afirmó el aventurero. En el horizonte de Firpo aparece Perú, donde quiere conocer el famoso Valle de Colca; Ecuador y Colombia, última parada antes de abandonar nuestro subcontinente y comenzar a trepar por Centroamérica. PODEMOS COLABORAR Gonzalo Firpo tiene un larga -y costosa- hazaña que concretar por delante y necesita toda la ayuda que le podamos dar. La Auténtica Defensa está reportando su viaje semana a semana. Y comercios como La Cueva y La Catedral lo han ayudado en la búsqueda de su sueño norteño. Pero pese a estar a miles de kilómetros de distancia, los vecinos todavía pueden colaborar con Gonzalo comprando uno de sus diarios de viaje. El contacto: 03489 15323222.

El campanense ya se encuentra en Chile, desde donde cruzará a Perú.





La motocicleta de Firpo ya recorrió 8.500 kilómetros desde que salió de Campana: unió Ushuaia con La Quiaca.





Firpo se cruzó con una turista colombiana que no quiso perder la oportunidad de leer uno de sus diarios de viaje.



