La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/abr/2019 Marco Colella participó de acto con Felipe Solá en Luján







"El verdadero enemigo está adelante y es Macri, no está a los costados. Tenemos que unirnos porque cuatro años más de éste gobierno no se van a tolerar" fue el mensaje del Pre candidato a Presidente y actual Diputado Nacional, Felipe Solá, en el acto llevado a cabo en el Club Atlanta en la ciudad de Luján. El referente de RED x Argentina Campana, Marco Colella, estuvo acompañando al Diputado Nacional junto a unas 300 personas entre los que se encontraban dirigentes de la 1ra Sección electoral, militantes y vecinos lujanenses. En la charla con los presentes Solá destacó la situación del país, preocupante y la necesidad de unidad del campo Nacional y Popular, el Peronismo, para ganar las elecciones pero también para "hacer grande al país". El dirigente nacional remarcó "la sociedad no quiebra, el país va a salir adelante. Pero genera mucha preocupación y bronca la mentira y ausencia de realidad en el discurso del gobierno nacional". "Hasta el 2015 fui opositor, pero después vino Macri y es imposible no buscar la unidad con el Peronismo, porque la realidad que se vive no la merecemos" afirmó Felipe Solá quien marcando sus aspiraciones de ser Presidente dijo sentirse "capacitado para gobernar; ya lo hice en la Provincia de Buenos Aires, supe salir de la crisis del 2001-2002 eligiendo los mejores hombres" y agregó "sé que hay mucha incertidumbre y tristeza pero hay que tener revendía". Por su parte el Diputado Nacional, Fernando Ascencio, quien acompañó al pre candidato a Presidente en su recorrida por Luján remarcó a los militantes que "los que quieren dos peronismos son funcionales al Gobierno de Mauricio Macri, la unidad del peronismo se hace bajo una misma línea y es la única manera de poder volver al poder". "En las próximas semanas tendremos, seguramente, la presencia de Felipe Solá en Campana, así como ya estuvo presente Daniel Arroyo y Facundo Moyano" informó Marco Colella.







