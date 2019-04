NIETA RECUPERADA 129

Abuelas de Plaza de Mayo confirmó la restitución de la identidad de la nieta número 129, hija de una pareja de militantes del PRT-ERP, Norma Síntora, detenida y desaparecida por la última dictadura militar, y de Carlos Alberto Solsona, quien sobrevivió al terrorismo de Estado de la década del 70. Según detalló en una conferencia de prensa la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, la joven era buscada por su padre desde hacía 42 años y en el 2013 fue contactada por primera vez por el organismo, con el objetivo de invitarla a realizarse una prueba de ADN. Ese análisis -que fue concretado tiempo después debido a que la nieta recuperada reside en España- estuvo fiscalizado por el juzgado federal 12, a cargo del juez Sergio Torres, en base a datos genéticos proporcionados por su padre, su hermano mayor y sus abuelos maternos.

MARCOS PEÑA A DIPUTADOS

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, concurrirá hoy a la Cámara de Diputados para brindar, en una sesión especial, su primer informe de gestión del año, el 28vo. de su gestión, sobre la marcha del Gobierno, como lo establece la Constitución Nacional. Peña comenzará su exposición a las 11 ante el plenario legislativo de la Cámara baja y responderá preguntas de la oposición sobre política económica, situación social, y aspectos vinculados con las tarifas y la política previsional. En los últimos informes en la Cámara de Diputados hubo filosos contrapuntos entre Peña y la oposición.

SIN TRANSPORTE EL 1º DE MAYO

Los sindicatos que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid, no prestarán servicios el 1° de mayo próximo, lo que en la práctica significará "un paro total", en reclamo de "la reformulación del impuesto a las ganancias sobre los salarios y un aumento salarial de emergencia a los jubilados", confirmaron los voceros de la entidad que agrupa a más de veinte gremios. La "no prestación de servicios" implicará ese día que no funcionen trenes, colectivos, vuelos aerocomerciales, subterráneos y embarcaciones, por lo que el paro será "total", según confirmaron ayer fuentes gremiales de la Confederación. "Como lo anticipó en varias reuniones con funcionarios del gobierno nacional, la CATT decidió hoy no prestar servicios el 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajo, en conmemoración de los mártires de Chicago", afirmaron esas fuentes gremiales.

RECORD DE RESERVAS

Las reservas internacionales del Banco Central alcanzaron ayer la cifra récord de US$ 77.478 millones, luego de haber recibido US$ 10.835 millones del cuarto desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI). La entidad que dirige Guido Sandleris informó a través del resumen diario de Variables Financieras que "en el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación" y que "se registró el ingreso correspondiente al cuarto tramo del crédito Stand By con el Fondo Monetario Internacional por un equivalente de US$ 10.835 millones". Junto a esto "se efectuó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 3 millones" y la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas "arrojaron un saldo positivo de 33 millones". De esta forma, las reservas alcanzaron los US$ 77.478 millones, US$ 8.900 millones por encima del récord anterior de comienzos de marzo.