Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. TERRENO BALDÍO PELIGROSO "Vuelvo a reclamar por el estado de un terreno ubicado en Brown al 900. Es un basural, los arboles viejos con peligro de caer sobre mi casa en días de tormenta", escribe Alejandra. LOS VECINOS NO AYUDAN "Cómo si fuera poco el pasto, abandono ahora vecinos arrojan bolsas, ramas etc. Primer reclamo 7/02/19 sin novedades Segundo reclamo 2/4/19 ¿Hasta cuándo? Esquina French y Sivori", escribe Vilma. SI SE CAE HACE UN DESASTRE "En la Avenida Balbín al 800 hace más de 6 meses este poste de luz está roto, se sostiene del cable. Se hicieron múltiples reclamos a Eden sin respuesta", muestra Olga.

#QuejaVecinal caudal reducido. Zanjón paralelo a la calle Castelli entre general Savio y O'Higgins tapado de tierra y basura reduce el paso del agua provocando inundación de la cuadra los días de lluvia. Es fundamental que el zanjón se mantenga limpio. pic.twitter.com/PvnL4odB5t — Daniel Trila (@dantrila) 10 de abril de 2019 #Dato Rawson y 9 de Julio calzada reducida por reparación de pavimento. Calle mojada, circule con precaución ⚠️ pic.twitter.com/XOJmcpygPM — Daniel Trila (@dantrila) 10 de abril de 2019 #QuejaVecinal hace un mes estamos sin luz en la calle Chiclana al 2135. Ya hicimos reclamo al CEMAV y no hubo solución. La luminaria está... Pero no enciende.#ComoRecibimos pic.twitter.com/qBAmVIJxOM — Daniel Trila (@dantrila) 10 de abril de 2019 #QuejaVecinal pérdida de agua bajo el pavimento en Las Heras 937. La pérdida tiene ya un tiempo inundando la calle y generando verdín. Está en proximidad a una escuela donde se genera un tránsito notable y riesgo de provocar accidentes. pic.twitter.com/u9xQWIQZNB — Daniel Trila (@dantrila) 9 de abril de 2019

10 de Abril de 2019:

Quejas Vecinales

