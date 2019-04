La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/abr/2019 A la hora del vermut







Con una inversión de $320 mil, el club Boca Juniors de Campana cuenta con su cancha sintética de bochas. "Dos de nuestros jugadores son los actuales campeones argentinos", señala su presidente, Carlos Cichitti. No es un momento necesariamente floreciente de las bochas en Campana. Las canchas van dejando su lugar a salones de fiesta, y las pocas que quedan, 8 en total, apenas se usan de manera recreativa. Ni hablar de contar con jugadores federados: sólo dos instituciones representan a nuestra ciudad en la Asociación de Bochas de Zárate: el Independiente Atletic Club; sobre avenida Mitre y el Boca Juniors de Campana, de Arenales 572. Sin embargo, su orgulloso presidente nos ataja: "Ojo que dos de nuestros jugadores son los actuales campeones argentinos por parejas: Luciano Vela y Leonardo Herrera, quienes representaron en Santiago del Estero a nuestra asociación junto a Hernán Martínez y Facundo Basualdo del club Pineral, de Zárate. Yo viajé como Director Técnico", dice Carlos Cichitti. Ya son pasadas las 18 y empiezan a sonar los primeros bochazos y cargadas en el Boca Juniors. Se armó partido en la todavía flamante cancha sintética que costó nada menos que $320 mil. Inaugurada el año pasado, su construcción estuvo a cargo de la firma Amichetti, de Rojas. "Algo teníamos nosotros, además hicimos rifas, de todo para juntar. Y la Municipalidad nos dio el empujón final con $40 mil", aclara. El piso del coqueto rectángulo azul y oro está compuesto de 10 centímetros de hormigón, 1200 kilos de asfalto mejorado, una capa de pastina, y la carpeta sintética, todo en perfecto nivel, con sus respectivos peraltes a los constados, de reglamentarios 20 grados. "Cuando llegué al club, en 2012, la cancha estaba abandonada: hacía 6 años que no se jugaba ni por diversión. Hoy, te repito, no sólo estamos sacado otra vez campeones, sino que además contamos con una cancha de primer nivel. Pronto empieza la temporada competitiva: individual, parejas y tercetos. Los partidos arrancan más o menos a partir de las 18, los día de semana. Es un espectáculo hermoso y las puertas del club están abiertas para que vengan a disfrutarlo. Aparte, por ahí se enganchan: nunca es tarde para las bochas", concluye.

Carlos Cichitti, Ricardo Jumilla, y Ricardo Velázquez, integrantes de la actual comisión directiva del Boca Juniors de Campana.



