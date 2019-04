La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/abr/2019 Atletismo:

Con una delegación de 14 atletas, los Tricolores consiguieron 14 medallas, entre ellas 2 de oro, conquistadas por Agostina Ríos y Juan Martín Marquine. El pasado fin de semana se desarrolló el Campeonato Provincial de Atletismo de las categorías Sub 20 y Mayores, evento que fue organizado por la Federación Marplatense de Atletismo y contó con la fiscalización de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires. Así, un total de 500 atletas bonaerenses se congregaron en la pista de atletismo del Estadio Justo Román, entre los cuales hubo 14 del plantel de atletismo del Club Ciudad de Campana. Y los Tricolores tuvieron una gran actuación: lograron 14 podios. Y dos de esas medallas fueron doradas, en la categoría Mayores: una conseguida por Agostina Ríos en 400 metros con vallas y otras lograda por Juan Martín Marquine en Salto en Alto. "Aunque la marca no me dejó del todo conforme fue un buen torneo en general. Mis sensaciones fueron buenas en algunas pruebas y no tanto en otras. Pero igual me voy contenta y con ganas de seguir progresando", señaló Ríos, de 23 años. "Quedaron algunas cosas para mejorar, pero ya lo vamos a ir acomodando en estas dos semanas previas al Nacional de mayores, en las que iremos ajustando los últimos detalles. Este fin de semana voy a estar compitiendo el sábado en el CeNARD, aunque todavía no estoy muy segura en qué pruebas, pero será con vistas a las pruebas combinadas que se realizarán dentro de dos semanas en Concepción del Uruguay en el Nacional de Mayores. Esperamos llegar de la mejor forma posible para ese torneo", cerró la atleta del equipo del Club Ciudad de Campana, que es liderado y dirigido por el coach Diego Marquine. MEDALLAS TRICOLORES -Agostina Ríos: logró cuatro medallas en Mayores. Fue 1ª en 400 metros con vallas (67s19); 2ª en 100m con vallas (16s66); 2ª en Salto en Alto (1,50 metros); y 3ª en Salto en Largo (5,25 metros). -Juan Martín Marquine: consiguió dos medallas en Mayores. Fue 1º en Salto en Alto (1,80 metros) y 3º en Salto Triple (1,90 metros) -Paula Díaz: ganó dos medallas en Mayores. Fue 2ª en Lanzamiento de Jabalina (37,31 metros) y 3ª en Lanzamiento de Bala (10,05 metros). -Carolina Vera: sumó dos medallas en Mayores. Fue 2ª en Lanzamiento de Bala (10,72 metros) y 3ª en Lanzamiento de Disco (34,59 metros). -Sofía González: dos medallas en Mayores. 2ª en 400 metros con vallas (69s65) y 3ª en 100 metros con vallas (17s83). -Valentín Solís: una medalla en Sub 20. Fue 2º en 110 metros con vallas (15s39). Además fue 4º en 400m con vallas. -Aithue Ponce: una medalla en Sub 20. Fue 3º en 10.000 metros (35m47s65). La delegación Tricolor se completó con Matías Gómez (9º en los 10.000 metros Mayores), Juan Pablo Lares, Bruno Godoy, Lautaro Sánchez (los tres compitieron en 200 metros Sub 20), Luca Perea (800m), Mauricio Villavona (10.000 metros Mayores) y Lautaro Piana (Lanzamiento de Bala Sub 20).

EL TEAM TRICOLOR QUE COMPITIÓ EL PASADO FIN DE SEMANA EN MAR DEL PLATA.





AGOSTINA RÍOS GANÓ LA PRUEBA DE 400 METROS CON VALLAS MAYORES. ADEMÁS COSECHÓ OTRAS TRES MEDALLAS.





JUAN MARTÍN MARQUINE SE CONSAGRÓ EN SALTO EN ALTO MAYORES.



