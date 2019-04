La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/abr/2019 Básquet:

Sub 17; Subcampeón Provincial







El debut del Club Ciudad de Campana en el Oficial de Primera División se dará recién hoy miércoles porque el fin de semana, el entrenador de CADU, Juan Negro, estuvo al frente del Seleccionado Sub 17 que se coronó subcampeón provincial. En dicho certamen, el combinado de la ABZC perdió la final 72-64 ante el local Bahía Blanca y contó con la participación de un representante Tricolor, Emilio Polese (capitán del equipo), quien tuvo una gran actuación, promediando 20,25 puntos, 6,5 rebotes y 2,5 asistencias a lo largo del torneo.

LA SELECCIÓN SUB 17 DE LA ABZC PERDIÓ LA FINAL ANTE BAHÍA BLANCA.



Básquet:

Sub 17; Subcampeón Provincial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: