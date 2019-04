La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/abr/2019 Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club consiguieron su primera victoria de la temporada







Estuvieron dos veces abajo en el marcador, pero finalmente superaron 3-2 como visitantes a Hurling "C" por la segunda fecha de la Primera E. En la próxima reciben a Luján Rugby Club. Por la segunda fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano (organizado por la Asociación de Hockey de Buenos Aires), las chicas del Campana Boat Club superaron 3-2 como visitantes a Hurling "C" y, de esa manera, se recuperaron de la derrota 2-0 que sufrieron en el debut frente a Huracán. Las cosas no comenzaron bien para el equipo Celeste: arrancaron perdiendo y muy rápidamente. A pesar que el encuentro comenzó con marcado dominio del CBC, con varias jugadas de peligro a favor, la primera llegada de Hurling "C" fue contundente. Afortunadamente, la reacción del conjunto dirigido por Gustavo Sáenz fue inmediata y al minuto logró el empate por intermedio de Sofía González. Sin embargo, apenas comenzado el segundo período y nuevamente en su primer avance, Hurling se puso arriba otra vez (2 a 1). Pero una vez más, el empate Celeste llegó enseguida, gracias al tanto marcado por Delfina Fernández Palazuelo. De ahí en adelante, fue todo del CBC, que dispuso de una gran cantidad de córners cortos y de ocasiones para ponerse arriba. Hasta que la defensora Florencia Núñez logró el 3 a 2 que terminó valiéndole la victoria al conjunto de nuestra ciudad. Antes, en el cuarto y último período las acciones parecieron nivelarse, cuando el desgaste físico del plantel Celeste comenzó a pesar. En esos quince minutos finales, Hurling dispuso de dos córners cortos que no pudo capitalizar para suerte del CBC. De esta manera, las chicas campanenses lograron recuperarse rápidamente de la derrota de local en la primera fecha y ahora esperan con el mejor ánimo la visita de Luján Rugby Club este próximo sábado por la tercera fecha. El once inicial que el coach Gustavo Sáenz puso en cancha el sábado fue el siguiente: Daniela Merlotto; Florencia Núñez, Camila Avendaño, Candela Corrata, Melina Dabusti; Camila Pérez Johanneton, Constanza Santini, Camila Tenembaum (capitana); Sofía González, Delfina Fernández Palazuelo y Martina De la Barrera. Los restantes resultados de la segunda fecha de la Primera E7 fueron: Quilmes "E" 1–1 Belgrano Day School; Los Pinos 3–2 Vicentinos "B"; Santa Bárbara "E" 0–0 CASA De Padua; Comunicaciones 0–2 Manuel Belgrano "B" y Luján RC "B" 1-2 Huracán. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Huracán, 6 puntos; 2) CASA de Padua, Belgrano Day School, Quilmes "E y Santa Bárbara "E", 4 puntos; 6) Campana Boat Club, Luján RC, Los Pinos y Manuel Belgrano "B", 3 puntos; 10) Hurling "C", Vicentinos "B" y Comunicaciones, sin puntos. Por la próxima fecha, además de Boat Club vs Luján RC "B", también jugarán: Huracán vs. Comunicaciones; Manuel Belgrano "B" vs. Santa Bárbara "E"; C.A.S.A De Padua vs. Los Pinos; Vicentinos "B" vs. Quilmes "E"; y Belgrano Day School vs. Hurling "C". DIVISIONES MENORES En la jornada del sábado frente a Hurling "C", las divisiones menores del CBC cosecharon cuatro triunfos: -Intermedia: victoria 4-2 con goles de Bárbara Brezzi (2) y María Eugenia Díaz (2). -Quinta División: victoria 4-0 con goles de Lucía Gelosi (2), Valentina Núñez y Florencia González. -Sexta División: victoria 6-0 con goles de María del Pilar González (2), Guillermina Dabusti, Guillermina Figueroa, Karen Isauro y Valentina Núñez. -Séptima División: victoria 2-1 con goles de Guillermina Izzi y Sofía Bianchini.

SOFÍA GONZÁLEZ ANOTÓ EL 1-1 PARA EL CELESTE DURANTE EL PRIMER PERÍODO.





FLORENCIA NÚÑEZ MARCÓ EL 3-2 QUE SIGINIFICÓ LA VICTORIA DEL CBC.

