El entrenador de Villa Dálmine se refirió a las posibilidades de su equipo de llegar al Reducido y también analizó la derrota ante Defensores de Belgrano: "Cometimos dos errores que no podemos cometer". La 23ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional culminó el lunes por la noche con el empate 1-1 que Platense (ahora 4º con 35 puntos) consiguió en Tandil frente a Santamarina y con la victoria de Quilmes por 3-2 como local sobre Nueva Chicago (con 39 puntos quedó a cuatro de distancia de su próximo rival, Sarmiento, y de Arsenal, que quedará libre en la 24ª jornada). Y el panorama que afronta Villa Dálmine de cara a la anteúltima fecha y pensando en ingresar al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga no le ofrece opciones prácticamente: debe ganarle el domingo a Gimnasia de Jujuy para llegar con chances reales de clasificar a la última jornada. Así lo consideró Walter Nicolás Otta, luego de la derrota frente a Defensores de Belgrano: "Pensábamos que con cuatro puntos más podíamos estar. Ahora, nosotros tenemos que ganar en casa el domingo y después ver qué necesitamos en la última fecha para clasificar", señaló el entrenador Violeta en diálogo con FM Radio City. En estas dos últimas jornadas del campeonato, el equipo de nuestra ciudad será parte de la definición del descenso al Federal A, dado que el domingo desde las 16.00 recibirá a Gimnasia de Jujuy (109 puntos) y luego visitará a Santamarina (107). Si bien ambos conjuntos están por encima de Olimpo, no dependen de sí mismo porque el de Bahía Blanca divide por una única temporada y ganando sus dos encuentros que le restan (Independiente Rivadavia y Quilmes) se asegura la categoría. Así, la lucha de Villa Dálmine por llegar al Reducido para mantener viva su ilusión de jugar por el ascenso a la Superliga deberá superar en estas dos últimas jornadas la pelea de dos equipos que están coqueteando con la posibilidad de caer al Federal A. Sí: habrá demasiado en juego. ERRORES PROPIOS Y ARBITRALES En su diálogo con FM Radio City, el entrenador Walter Otta también analizó la derrota sufrida ante Defensores de Belgrano: "Cometimos dos desatenciones que no podemos tener. Nos desconcentró mucho el penal que no nos cobra el árbitro y a partir de ahí jugamos diez minutos peleando como si fuésemos perdiendo, desconcentrados, cuando el partido estaba a favor nuestro y teníamos todo para estar tranquilos. Empezamos a protestar, a pelearnos con el árbitro y cometimos dos errores que no podemos cometer", señaló. Y en esa línea continuó "Nico", mostrando su enojo con el árbitro Lucas Comesaña por el penal no sancionado por infracción a Ijiel Protti en el primer tiempo, cuando Villa Dálmine ganaba 1-0, pero sin dejar de remarcar que los goles del Dragón llegaron por errores propios: "Es una cancha complicada en la que siempre pasan cosas raras. Fue penal clarito en el momento y después cuando lo vimos nuevamente. Lo del árbitro fue lamentable, más allá de los errores que cometimos nosotros en los dos goles. Porque el árbitro no tiene la culpa de que te hagan un gol de pelota parada y tampoco tiene la culpa de que un pelotazo de 40 metros te agarre mano a mano", cerró el DT.



OTTA LAMENTÓ EL ARBITRAJE DE COMESAÑA, PERO IGUALMENTE SEÑALÓ QUE LOS GOLES DE DEFENSORES LLEGARON POR ERRORES EN LA MARCA DEL VIOLETA. FECHA 24: PROGRAMACIÓN Y ÁRBITROS SÁBADO - 15.30 horas: Los Andes vs Chacarita / Lucas Novelli - 16.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Brown (A) / Julio Barraza - 16.00 horas: Olimpo (BB) vs Indep. Rivadavia / Ramiro López - 17.05 horas: Almagro vs Temperley / Fabricio Llobet DOMINGO - 15.30 horas: Platense vs Instituto / Leandro Rey Hilfer - 16.00 horas: Villa Dálmine vs Gimnasia de Jujuy / Héctor Paletta - 16.00 horas: Guillermo Brown vs Quilmes / Adrián Franklin - 16.00 horas: Agropecuario vs Defensores de Belgrano / Yamil Possi - 16.30 horas: Gimnasia de Mendoza vs Santamarina / Sebastián Ranciglio - 17.30 horas: Central Córdoba (SdE) vs Mitre (SdE) / Nazareno Arasa LUNES - 15.35 horas: Nueva Chicago vs Sarmiento / Ariel Penel - 21.05 horas: Atlético Rafaela vs Deportivo Morón / Yael Falcón Pérez LIBRE: Arsenal. PALETTA, EL ÁRBITRO PARA EL DOMINGO Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que Héctor Paletta será el árbitro del encuentro que Villa Dálmine disputará este domingo desde las 16 horas como local frente a Gimnasia de Jujuy. Será la 14ª vez que Paletta dirija al equipo de nuestra ciudad en su carrera. Las anteriores 13 marcan ocho victorias Violetas, cuatro empates y una derrota. La última vez fue el pasado viernes 1º de febrero, cuando el equipo de Walter Nicolás Otta venció 1-0 como visitante a Atlético Rafaela con gol de Martín Comachi.



