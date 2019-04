La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 10/abr/2019 Breves: Fútbol







MÁS COPA HOY Por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, hoy jugarán tres equipos argentinos: a las 19.15 horas, Huracán (1 punto) visita a Cruzeiro (9) en Belo Horizonte por el Grupo B. En tanto, desde las 21.30, Boca Juniors (4) recibe la visita de Jorge Wilstermann (2) de Bolivia por el Grupo G que lidera Atletico Paranaense con 9 puntos, después de su victoria del martes por 1-0 sobre Deportes Tolima (4). En tanto, también desde las 21.30 se jugará íntegramente la cuarta fecha del Grupo H. Rosario Central (1) enfrenta como visitante a Gremio (1) en Porto Alegre, mientras que Libertad de Paraguay (9), donde juega el delantero campanense Adrián Martínez, se presentará en Chile frente a Universidad Católica (6). Hoy también verá acción el otro campanense que participa de esta Copa, el mediocampista Joaquín Arzura, habitual titular en Nacional de Uruguay (6) que recibe desde las 19.15 a Zamora de Venezuela (0) por el Grupo E que se completa con el duelo entre Cerro Porteño (9) y Atletico Mineiro (3). La jornada de este miércoles tendrá además los siguientes duelos: Sporting Cristal de Perú vs Unión Concepción de Chile (19.15) y Palmeiras de Brasil vs Junior de Barranquilla (21.30). PERDIÓ GODOY CRUZ Por la cuarta fecha del Grupo C, Godoy Cruz de Mendoza perdió ayer por 2-1 en su visita a Olimpia de Paraguay, que se adelantó con dos goles de Néstor Camacho. En tiempo de descuento, Santiago "Morro" García descontó para el Tomba, que quedó complicado: tiene 3 puntos y se ubica en el tercer puesto por detrás de Olimpia (8) y Unión Concepción (5), que hoy visita a Sporting Cristal (1). En tanto, al cierre de esta edición, San Lorenzo recibía a Melgar de Perú con el delantero campanense Nicolás Blandi como titular. Una victoria dejaba al Ciclón al borde de la clasificación. COPA ARGENTINA Por la primera fase hoy se enfrentarán Arsenal de Sarandí y Atlanta desde las las 17.10 en cancha de Temperley con televisación de TyC Sports. El ganador de este duelo se medirá en los 16vos de Final con Estudiantes de Buenos Aires, que venció 3-0 a Tigre en la ronda inicial. PRIMERA C En el cierre de la fecha 32, Deportivo Merlo le ganó 1-0 como visitante a Victoriano Arenas y se afianza en zona de clasificación al Reducido por el tercer ascenso a la Primera B Metropolitana. Ahora, con 48 puntos, comparte el sexto puesto con Sportivo Italiano. En posiciones de ascenso directo están el líder Argentino de Quilmes (60) y Dock Sud (56). PRIMERA D Ayer concluyó la jornada 25 con un resultado que sacó a Puerto Nuevo de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Centro Español le ganó 1-0 como local a Liniers e igualó la línea del Auriazul con 30 puntos, aunque como tiene mejor diferencia de gol (+3 contra -8) ostenta actualmente el noveno lugar y relegó al Portuario al 10mo. HURACÁN SANCIONADO Al igual que San Lorenzo, su clásico rival, Huracán fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la Superliga con la quita de seis puntos en el campeonato 2018/19 por el pago de sueldos de manera indebida e irregularidades en las declaraciones juradas. La sanción es apelable, por lo que no influye en la clasificación del Globo a la Copa Sudamericana. Pero sí incluye la prohibición de incorporar jugadores en el próximo mercado de pase.

