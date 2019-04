Niña de 13 años recibe descarga eléctrica en la Escuela 16

Está bien y quedó internada en observación. Estaba en el aula y al agacharse para buscar su mochila, con su codo tocó los cables de un enchufe roto. "El Consejo Escolar y el Ejecutivo tienen vocación por esconder las problemáticas de las escuelas", dijo el concejal Marco Colella. "El martes nos contactaron algunos padres de la Escuela Nº16 y nos contaron que una nena de 13 años había recibido una descargar eléctrica dentro de un aula" afirmó Colella a la prensa local y continúo relatando: "Consultando, llegamos a contactarnos con la familia de la nena y nos cuentan que la alumna se había agachado para sacar algo de la mochila y con el brazo, por accidente, toca cables que estaban sobresalidos de la pared, en un enchufe roto, y sufre una descarga eléctrica". "Cuando uno elige una escuela para la educación de sus hijos cree y confía que es seguro para sus hijos. No creemos que estas cosas puedan suceder" afirmó el edil del bloque RED x Argentina y agregó: "La menor fue trasladada y atendida en el Hospital Municipal donde constatan las heridas provocadas por la descarga y a partir de ahí ya la menor queda a cargo de sus padres, quienes deciden realizar una interconsulta médica de manera particular y el médico recomienda la internación por 24 horas en observación". "Lo que nos llama poderosamente la atención es que desde nuestro bloque nos pusimos en contacto con la escuela, hablé de manera telefónica con la persona a cargo, que se identificó con el nombre de Romina y me dijo que desconocía el hecho, que no tenía noticias que había pasado nada y que no podía asegurarme que eso hubiese sucedido dentro de la escuela" expresó Colella. "Ante esta respuesta de la docente, me comunico con el Consejo Escolar donde lamentablemente no pude dialogar con ningún consejero y se comprometieron a llamarme, pero hasta el día de hoy no lo hicieron todavía", señaló por ayer miércoles. Según Colella, al hacerse público a través de las redes sociales la situación vivida dentro de la Escuela 16, "es evidente que el Consejo Escolar y el Ejecutivo tienen vocación por esconder las problemáticas de las escuelas, pero nos llegaron un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad e infraestructura en ese establecimiento. El año pasado el intendente Abella inauguró dos salones, los cuales ya tienen filtraciones de agua los días de lluvia, hay paneles en los techos que ya están desprendidos; ventanas que no abren; puertas rotas; calefacción y ventiladores que no funcionan. La situación en la Escuela 16 es preocupante, es una escuela histórica del centro de Campana que siempre ha tenido un excelente nivel dentro de las escuelas del radio céntrico y hoy se encuentra en un estado que necesita de mucha atención. El Fondo Educativo debe ser destinado a Infraestructura Escolar antes que ocurra una tragedia".

La Escuela 16, de 25 de Mayo y Balcarce. “Hoy se encuentra en un estado que necesita de mucha atención", dijo Colella.



Niña de 13 años recibe descarga eléctrica en la Escuela 16

