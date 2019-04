Fue a la altura del barrio Las Acacias. No hubo heridos. Una Renault Traffic ardió en llamas sobre la Ruta 6 a la altura del barrio Las Acacias. El hecho sucedió este miércoles a las 6 de la mañana. La Traffic no tenía ocupantes. No trascendió que originó el fuego. En el lugar trabajó el móvil 36 de Bomberos Voluntarios de Campana. También participó del operativo de emergencia el móvil de zona 7 del Comando Patrulla.

No trascendieron los motivos que originaron las llamas en el vehículo. #Dato a las 06:00hs incendio de Renault Traffic sin ocupantes en Ruta 6 sentido a Zárate, a la altura de la arboleda de Las Acacias. Comando zona 7 solicitó Bomberos , trabajó el móvil 36 a cargo de Dorregaray pic.twitter.com/xwxwgUOOTK — Daniel Trila (@dantrila) 10 de abril de 2019

Renault Traffic arde en llamas sobre la Ruta 6

