Estaba previsto para este fin de semana, pero a raíz de requerimientos para la habilitación de las canchas de parte del A.Pre.Vi.De, se decidió concluir los trabajos faltantes y comenzar el último fin de semana de abril ya con todos los escenarios listos.

Luego de la presentación de la temporada 2019 que se realizó días atrás en el Teatro Municipal Pedro Barbero crecieron todavía más las expectativas por el próximo inicio de las diferentes competencias de la Liga Campananese de Fútbol. Y si bien este fin de semana comenzarán a jugar las divisiones menores (Tercera, Cuarta y Quinta) y también el fútbol femenino, el Torneo Oficial de Primera División postergó su comienzo.

Estaba pautado que la primera fecha se dispute este fin de semana, pero luego de recorridas por las diferentes canchas de nuestra ciudad que realizó el A.Pre.Vi.De (estuvo en nuestra ciudad el Comisario Inspector Alejandro Latorre) junto al Jefe de la Comisaría Campana, Pablo Pujol; el Presidente de la Liga Campananese, Matías Silva; y el Director de Deportes de la Municipalidad, Gonzalo Patiño; se decidió postergar el arranque para completar trabajos que están necesitando estos escenarios.

Se trata de requerimientos para poder avanzar en la habilitación de dichos escenarios, teniendo en cuenta que durante este 2019 cada partido de Primera División contará con la seguridad que brindarán efectivos de la Policía Bonaerense.

En esas canchas que requieren de ajustes ya se está trabajando con el apoyo de la Liga Campanense y también con aportes de la Municipalidad de Campana. Y para poder terminar con tiempo y dado que el próximo fin de semana están los feriados por la celebración de Semana Santa, se decidió que el comienzo del Torneo Oficial 2019 de Primera División sea el último fin de semana de abril.

"Estamos tratando de que la organización de la Liga tenga la mayor seriedad posible, por eso nos tomamos este tiempo para asegurarnos que las canchas estén en las condiciones requeridas por el organismo de seguridad", le explicó el Presidente de la Liga, Matías Silva, a La Auténtica Defensa.

El Torneo Oficial 2019 de Primera División contará con la participación de 22 equipos que se dividirán en dos zonas de 11. Y tras el sorteo realizado en el Teatro Pedro Barbero quedó definido que la primera fecha tenga los siguientes enfrentamientos:

-Grupo A: Malvinas vs Deportivo San Felipe, Lechuga FC vs Deportivo San Cayetano, Juventud Unida vs Mega Juniors, Deportivo Río Luján vs El Junio y Villa Dálmine vs Desamparados FC. Libre queda Defensores de La Esperanza.

-Grupo B: Albizola FC vs Atlético Las Campanas, Otamendi FC vs Atlético Las Praderas, Las Palmas vs Villanueva, Leones Azules vs Real San Jacinto y Puerto Nuevo vs Barrio Lubo. Libre queda La Josefa.