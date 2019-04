MARCOS PEÑA EN DIPUTADOS Al brindar un informe de gestión en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se metió ayer de lleno en la discusión electoral y, pese al declive de la imagen presidencial en algunas encuestas, aseguró que Cambiemos "no se va en diciembre" porque "los argentinos van a respaldar el cambio". Si bien la larga exposición del funcionario se centró en un repaso de las obras realizadas por el Poder Ejecutivo en las provincias y en consideraciones generales sobre la macroeconomía, una chicana de la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti despertó una respuesta desafiante, en tono electoral. CASO BOUDOU El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni será "amigo del tribunal" (amicus curiae) en la sustanciación de la apelación a las condenas del caso Ciccone, que se tramitan ante la Cámara de Casación Penal. En esa investigación, el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, fue encontrado culpable por un tribunal oral de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública y condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Con distintas calificaciones, también recibieron penas José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Rafael Resnik Brener, Guido Forcieri y Alejandro Vandenbroele. Zaffaroni solicitó ser aceptado como "amigo del tribunal" en su carácter de profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y doctor honoris causa. La Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos (presidente), Mariano Borinsky y Javier Carbajo, aceptó la solicitud y explicó que Zaffaroni presentó "consideraciones jurídico-penales de relevancia para la resolución del caso, en especial para el resguardo de garantías constitucionales e internacionales propias del Estado Constitucional de derecho". DOLAR MAS TRANQUILO El dólar registró ayer una baja de 43 centavos y cotizó a 44,07 pesos para la venta, según el promedio elaborado por el Banco Central. En sólo dos días, el billete norteamericano acumuló un descenso de 77 centavos, producto de una mayor oferta de dólares por liquidaciones de exportadores. En el mercado mayorista, el dólar terminó a 43,01 pesos, 34 centavos menos que en la jornada anterior. CAMBIO DE REGLAS Sectores del peronismo bonaerense plantearon ayer que "todavía falta mucho tiempo" para definir la estrategia electoral y sellar alianzas y acusaron al oficialismo de querer cambiar las reglas electorales para impedir que se presenten listas colectoras o espejos porque "tienen miedo a perder". La polémica surgió luego de conocerse el pedido del gobierno bonaerense al Poder Ejecutivo Nacional para que inhabilite la posibilidad de que un postulante a gobernador vaya en la lista de más de un candidato presidencial, como ocurrió en las elecciones de 2015 en Jujuy, cuando Gerardo Morales estuvo en las boletas de Mauricio Macri y de Sergio Massa. SERGIO DENIS A BUENOS AIRES "Héctor Omar Hoffman continúa internado en terapia intensiva y se le están realizando a una serie de estudios de control, clínicos, bacteriológicos e imágenes tomográficas para determinar si están dadas las condiciones óptimas para un eventual traslado", informó Olga Fernández, directora del Hospital Ángel Padilla de Tucumán.

Breves: Noticias de Actualidad

