Así lo afirmó la secretaria de Desarrollo Humano y Social de Exaltación de la Cruz, Vanesa Ruso, en declaraciones al semanario El Lugareño. "Estamos entregando 3 mil bolsones de alimentos, que es muchísimo. Entregamos 200 en Cardales que era una zona que prácticamente no teníamos que asistir", señaló la secretaria de Desarrollo Humano y Social de Exaltación de la Cruz, Vanesa Ruso, al semanario El Lugareño, quien en ese sentido agregó: "Hemos incrementado muchísimo lo que es la entrega de alimento principalmente, algo que siempre entregamos desde la gestión como una forma de contención social y de acercarnos a la familia para poder ver otras situaciones". Asimismo, la funcionaria explicó que desde su área siempre se han tenido en cuenta tres ejes para la atención: la emergencia alimentaria, la sanitaria y la habitacional. "Hoy en día nos es muy difícil solventar todo esto, y por eso ponemos el foco sobre todo en la parte alimentaria y sanitaria (…) Tratamos de dar respuesta pero los fondos son municipales y son pocos, porque las arcas municipales se nutren de los impuestos y la gente cuando no tiene dinero lo primero que hace es dejar de pagar los impuestos. Es una cadena que se va dando, y estamos en una situación crítica en el distrito, que no se ve desde hace bastante tiempo".

"Estamos en una situación crítica en el distrito, que no se ve desde hace bastante tiempo", dijo la Secretaria de Exaltación. (Foto El Lugareño)

Regionales:

Insólito, entregan bolsones de comida en Los Cardales

