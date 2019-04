Ratola: Disco "Otro Mundo", 2019

P U B L I C





La extraña institución llamada disco, ya casi como anécdota entre los que tenemos más de 30, se reescribe en "Otro Mundo". ¿Quién hubiera pensado que el 2019 traería un disco de Ratola logrado de esta manera? El artista, que parece descubrir una Atlantida hundida entre Rosario, Montevideo, Buenos Aires portuaria y Campana, nos sorprende con un disco maduro. Ya lejos, muy lejos, quedó su impronta de músico aniñado que jugaba con las rimas consonánticas de Patadas Voladoras. Hoy Ratola es un trovador que juega y se arriesga a coquetear con ritmos y melodías que pueden sonar no rockeros y, tal vez lejos del discurso amo que el rock trazó en estos últimos 50 años en occidente. Y es justamente ahí donde está el juego de autor que nos interesa; ahí vive el artista que no especula, y, a sabiendas de la llegada ya hace tiempo del capitalismo del espectáculo y del cambio el sentido de la música popular, no se demora en cumplir con esos regímenes estéticos y se configura como una suerte de antihéroe del rock. La elegancia instrumental de "Otro Mundo" hace que lo disfrutemos sin ningún tipo de incomodidades haciendo hincapié en una amplia variedad de elementos sonoros que aparecen producidos en gran parte por Octavio Gómez, su gran Tony Visconti a la hora de producir. Canciones como "Abrázame fuerte" o la rosarigasina "Salir al sol" dan cuenta de la madurez en su poesía y su impronta como músico. Ratola advierte y se divierte. Hay "Bombas Ninjas" y "Músicas que fueron siempre una sola". Hay marcadas de cancha con tiza en los discursos del amor y prioridades geográficas en "Primero lo primero". Otro mundo es posible, parece decirnos a los gritos suaves Ratola. Hay una suerte de vértigos lentos de caracoles. Hay llamadas urgente a la alegría en "Que regrese el carnaval". Hay una suerte de Thlon borgiano en su mundo musical. Hay otro mundo que lo influye cada vez más y él, al traducirlo en la solitaria creación artística se ve venir ajeno, pero sabe que para nosotros no será ajeno nunca más. el_borde_del_lenguaje Ficha Técnica "Otro Mundo" fue grabado durante el 2018 y principios del 2019. Todos los temas compuestos por Ratola. – - Producción, grabación y mezcla: Octavio Gómez (Big Chocha). - Masterizaciòn: Santiago De Simone (7AM Mixing). - Arte de tapa: Agustin Di Tommaso. - Invitados: Santiago Capece, Tuto Pérez Thomsen, Poli Reyes (Coros de cancha en tracks 1, 4 y 6) - Juan Pablo Miganne (Teclas en track 6) - Octavio Gómez (instrumentos varios y programación en todos los tracks).





Ratola: Disco "Otro Mundo", 2019

Por @el_borde_del_lenguaje

