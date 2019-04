Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del jueves, 11/abr/2019. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del jueves, 11/abr/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Ratola: Disco ”Otro Mundo”, 2019

Mónica Cabrera presenta "El Sistema de la Víctima" en La Rosa







Será este sábado a las 21 horas. El unipersonal mezcla humor y realidad. "Creo que con humor se puede hablar de todo", asegura en diálogo con La Auténtica Defensa. Hay artistas que asumen el riesgo de confrontar ideas, se plantan en escena con sus convicciones y por un rato llenan de preguntas a los espectadores. Es así como la directora y actriz Mónica Cabrera (60) se subirá este sábado a las 21 horas al escenario del Teatro La Rosa para presentar su tercer unipersonal "El sistema de la Víctima" (Entradas en venta en Avenida Mitre 933). La obra reflexiona con humor sobre un mal que aqueja a la población: la sensación de ser víctimas, de no poder contra las circunstancias, o de no poder contra una naturaleza secreta que nos obliga a la queja. En alguna instancia de nuestras vidas nos sentimos víctimas de la injusticia, marionetas a las que la mala fortuna empuja al fracaso. En diálogo telefónico con La Auténtica Defensa Cabrera cuenta "empecé en el 2000 a escribir monólogos y componer un espectáculo y así es como el conjunto de monólogos están siempre ligados. Hay un tema, una historia y un leitmotiv donde se van desarrollando todos los personajes. Cada unipersonal tiene su estilo". La artista actualmente tiene en cartelera a "El Club de las Bataclanas", "Arrabalera" y "El sistema de la víctima". Este último es el que presentará en el teatro de nuestra ciudad y cuenta con los personajes de seis mujeres que se enfrentan a circunstancias desfavorables que las abaten (Rosamary, Felicidad, Próspera, Bienvenida, Máxima y Amparo). Con humor, algunos tangos –de víctimas, claro- y con sus infinitos recursos actorales, Mónica lo escribió en el momento de nuestra historia en el que parecía que el país se hundía para siempre. Uno de los tantos momentos en el que todos fuimos víctimas. El grito que sintetiza el sistema de la víctima es: "Y ahora, ¿quién vendrá a socorrernos?". Cuando se le pregunta a la actriz de qué se queja ella asegura: "me quejo del gobierno, recibió al país con problemas para solucionar y ahora dejó una cáscara vacía. Ha destruido la industria y el ánimo de la gente; ha destruido los sueños y las posibilidades". Luego agrega "nos deja con una deuda a 100 años imposible de pagar. Todo el mundo mirándose y preguntándose cómo vamos a salir. Son situaciones que habíamos superado y es lamentable volver a vivir lo mismo. Me quejo y al mismo tiempo tengo la misma actitud de los personajes del "Sistema de la Víctima", le doy pelea, los enfrento y quiero sacar el país adelante". Cabrera inició su actividad en el teatro independiente en 1988, lejos de su maestra Alejandra Boero, con la que estudió y a la que asistió entre 1976 y 1987. En el año ´95 presenta un proyecto de Escuela Municipal de Teatro en la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires, la que diseñó, y dirigió hasta el año 2000, con una matrícula de casi trescientos alumnos. Dirige, actúa, y escribe, ininterrumpidamente hasta el presente. Dirigió más de treinta obras en el teatro independiente, y participó en 2018 en el teatro comercial con "Los Tutores". Además de sus unipersonales, ha dirigido y actuado en The Victory to la Madrecita y Cassamata, junto a otros actores. Participó en cine en El Hijo de la Novia, Las Manos, El Niño de Barro, El Abrazo Partido, entre otras. Trátame Bien, Malparida, Somos Familia, Esperanza Mía, La Dueña, son algunas de las tiras televisivas en las que la vimos. Dentro de los ámbitos en donde trabajó, certifica "hay una conversación/charla con el espectador y se siguen sumando. Son imprescindibles; si no tendría con quien hablar, no tendría sentido lo que hago". Haciendo balance de sus 30 años, "yo no me aburro del espectador y ellos no se aburren de mí, sino que sigue creciendo. Pienso algo para ofrecerles, algo nuevo, que los divierta y sorprenda. Eso me ha terminado y me construye como artista". La actriz y directora no para, luego de visitar nuestra ciudad presentará el unipersonal en Paraná, el teatro Roma de Avellaneda, en Córdoba y diferentes teatros de las provincias. Por último y por segunda vez participará en noviembre de la Séptima Semana de Humor Latinoamericano en Barcelona. "Será una celebración, una fiesta, los invito a que vengan para salir con otra cabeza, para salir un poco limpio de toda la mufa y de la violencia que hoy existe. Los personajes tienen ternura, tienen poesía y tienen también la violencia del que pelea por las vicisitudes y me parece que van a salir muy felices. Esa es la experiencia que tengo luego de tantos años que lo hago", remarca, "siempre se habla del humor como algo para escaparse u olvidarse; yo creo que el humor repara. Creo que con humor se puede hablar de todo". PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y FESTIVALES Ha recibido los premios de Coca Cola en las Artes y las Ciencias, nominaciones a los premios ACE, premio Konex 2011 a la labor Unipersonal de la década, premio Trinidad Guevara por dirección, actriz nominada a los premios Martin Fierro como actriz de reparto en Malparida (televisión-Canal 13) y de Teatro del Mundo de la UBA. Ganó la Maratón de Unipersonales del IV Festival Internacional de Buenos Aires. El Sistema de la Víctima participó, entre otros de: Festival de Teatro de Rafaela. Argentina, Encuentro Corpolíticas organizado por la Universidad de NY y el Centro Cultural Recoleta. Argentina, Festival de Cabaret de México (2008 y 2011). México, 7ma muestra de artes escénicas ciudad de México 2012, Encuentro de Teatro de Mujeres del Festival Internacional de Cádiz. España.



