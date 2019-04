La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/abr/2019 Semanario del Pescador:

Siempre es bueno tener un Plan B

Por Luis María Bruno







Ingresamos en una época de transición en donde de repente se encuentra muy remiso el pique de las distintas especies tanto de flote como de fondo y esto es así desde siempre hasta que las aguas se enfrían lo suficiente para el ingreso del tan esperado pejerrey. Habiendo acordado una nueva visita al Paraná Guazú con el amigo y colaborador Jorge Robson especialista en reparación y restauración de reeles y cañas de pesca, salimos por la mañana temprano rumbo a la vecina localidad de Zárate en donde visitamos a nuestro amigo Tono Ciliberti en La Estación del Pescador y nos proveímos de una excelentes carnadas continuando el viaje hasta la guardería del Camping Recreo Keidel. Habiendo acondicionado a "Gino" para el descenso al agua y con todos nuestros equipos de pesca y filmación a bordo nos dispusimos a navegar, cuando puse proa al Guazú la sudestada de este día y la marejada me advertían que no sería fácil llegar a nuestro sector de pesca elegido. De esta manera y utilizando el Plan B puse proa aguas arriba del Pasaje Talavera navegando en principio hasta frente a la boya del kilómetro 198, donde nos fondeamos en una profundidad de unos 11 metros, armamos nuestros equipos, realizando generosos encarnes con maíz fermentado y maza, lombrices, tripa de pollo y salamín como para ir tanteando el pique. Uno de mis equipos presentó a poco de tocar el plomo el fondo un pique muy firme el que clavé con firmeza, llegando a bordo un excelente bagre blanco de casi dos kilos de peso, tras lo cual en este sector se continuó uno tras otro las capturas de esta especie. Si bien aquí estábamos al reparo de la sudestada tenía muy en cuenta que el mejor sector estaba en la costa de enfrente. Fue por lo cual pasado el mediodía y con una menor intensidad del viento decidí cruzar al Talavera en busca de otro sector de pesca, aquí nos fondeamos en unos siete metros de profundidad teniendo a tiro de caña hacia a fuera un veril con una profundidad de entre los quince y dieciocho metros. Si bien los piques no fueron continuos pudimos lograr lindas piezas compuestas por armados, bagres blancos y amarillos, además de boguitas chicas que no superaban el kilo de peso y pati chicos. Promediando las 16 horas dimos por concluida esta nueva jornada de pesca muy satisfechos por las piezas logradas y el día compartido, demostrándonos también que siempre es bueno tener un plan B en la manga. En nuestro programa televisivo Nº770 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

El Talavera ofrece grandes portes de armados en estos momentos.



