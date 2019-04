Superaron 30-27 como visitante a SAG Polvorines "C" y cosecharon su tercer éxito consecutivo. Así se ubican en la segunda posición del Apertura de Quinta División de la FEMEBAL. Por la cuarta fecha del Torneo Apertura de Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera Caballeros del Campana Boat Club superó 30-27 como visitante a Sociedad Alemana de Polvorines "C" y de esa manera cosechó su tercera victoria consecutiva de la temporada. Así, el equipo dirigido por Eduardo Godoy suma 11 unidades (en la primera jornada igualó con All Boys) y comparte la segunda ubicación con CEDEM Caseros y Comunicaciones "B", solo por detrás del líder Colegio Guadalupe "B", que tiene 12 puntos. Frente a SAG Polvorines "C", el CBC disputó un partido cerrado en el que el primer tiempo terminó por la mínima diferencia a favor de equipo de nuestra ciudad (14-13). Luego, en el complemento, los Celestes ampliaron esa diferencia y se quedaron con el triunfo. En este encuentro, Franco Parrilla y Luciano Díaz fueron los goleadores del Boat Club con 6 tantos cada uno. Además, también convirtieron: Gonzalo Comínguez (5), Leonel Dente (5), Pablo Bogado (3), Eduardo Grillo (2), Tomás Dannemann (1), Joaquín Pérez (1) y David Piaggio (1). Los demás resultados de esta cuarta fecha fueron: UNLu "C" 31-31 CEDEM Caseros; Municipalidad de Vicente López "C" 20-21 Auxiliar Merlo "B"; Defensores de Glew 24-28 Juventud Unida "B"; Municipalidad de Almirante Brown 20-27 Comunicaciones "B"; Colegio Guadalupe "B" 25-19 Colegio José Hernández; Deportivo Morón 30-30 All Boys. Con estos resultados, el único líder del Apertura de Quinta División es Colegio Guadalupe "B", con 12 puntos. Después se ubican: 2) Campana Boat Club, CEDEM Caseros y Comunicaciones "B", 11 puntos; 5) Juventud Unida "B", 10 puntos; 6) Colegio José Hernández, All Boys y Auxiliar Merlo "B", 8 puntos; 9) Deportivo Morón y UNLu "C", 7 puntos; 11) Defensores de Glew, 6 puntos; 12) SAG Polvorines "C", 5 puntos; 13) Municipalidad de Vicente López y Municipalidad de Almirante Brown, 4 puntos. Por la próxima fecha, el Campana Boat Club recibirá el domingo a Defensores de Glew, mientras que los demás encuentros de la jornada serán: All Boys vs UNLu "C", CEDEM Caseros vs Municipalidad de Vicente López "C", Auxiliar Merlo "B" vs SAG Polvorines "C", Juventud Unida "B" vs Municipalidad de Almirante Brown, Comunicaciones "B" vs Colegio Guadalupe "B" y Colegio José Hernández vs Deportivo Morón.

LA PRIMERA CABALLEROS DEL CBC ACUMULA TRES VICTORIAS Y UN EMPATE EN CUATRO PRESENTACIONES. LA PRIMERA DAMAS NO PUDO CON LA ACADEMIA Las Mayores perdieron 27-21 ante Racing Club, único líder de la Cuarta División. Por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Cuarta División de la FEMEBAL, la Primera Damas del Campana Boat Club perdió 27-21 como local ante Racing Club, único líder que tiene la categoría. De esta manera, las Celestes cosecharon su cuarta derrota consecutiva de la temporada y se encuentran en el último lugar de la tabla de posiciones junto a Instituto Grilli con 4 unidades. La Academia, en tanto, lidera con 12 puntos. Los demás resultados de esta cuarta fecha fueron: Municipalidad de Escobar 27-18 Municipalidad de Almirante Brown; SECLA 25-21 Villa Calzada; Instituto San Pablo Wilde 22-20 CID Moreno "B"; San Lorenzo 20-18 Comunicaciones; Municipalidad de Ensenada 17-19 Universidad de La Plata; Instituto Grilli 31-38 Deportivo Laferrere. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera en el Apertura de Cuarta División Damas: 1) Racing Club, 12 puntos; 2) Comunicaciones, San Lorenzo e Instituto San Pablo Wilde, 10 puntos; 5) Municipalidad de Escobar, Deportivo Laferrere, Municipalidad de Ensenada, CID Moreno "B", Universidad de La Plata, Villa Calzada y SECLA, 8 puntos; 12) Municipalidad de Almirante Brown, 6 puntos; 13) Campana Boat Club e Instituto Grilli, 4 puntos. Este próximo sábado, por la quinta fecha, las chicas del Campana Boat Club visitarán a Villa Calzada. Además, se disputarán los siguientes encuentros: Deportivo Laferrere vs Municipalidad de Escobar, Municipalidad de Almirante Brown vs SECLA, Racing Club vs Instituto San Pablo Wilde, CID Moreno "B" vs San Lorenzo, Comunicaciones vs Municipalidad de Ensenada y Universidad de La Plata vs Instituto Grilli.

Handball:

Los Mayores del Boat Club siguen ganando

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: