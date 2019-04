La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 11/abr/2019 Handball:

Las Mayores perdieron 27-21 ante Racing Club, único líder de la Cuarta División. Por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Cuarta División de la FEMEBAL, la Primera Damas del Campana Boat Club perdió 27-21 como local ante Racing Club, único líder que tiene la categoría. De esta manera, las Celestes cosecharon su cuarta derrota consecutiva de la temporada y se encuentran en el último lugar de la tabla de posiciones junto a Instituto Grilli con 4 unidades. La Academia, en tanto, lidera con 12 puntos. Los demás resultados de esta cuarta fecha fueron: Municipalidad de Escobar 27-18 Municipalidad de Almirante Brown; SECLA 25-21 Villa Calzada; Instituto San Pablo Wilde 22-20 CID Moreno "B"; San Lorenzo 20-18 Comunicaciones; Municipalidad de Ensenada 17-19 Universidad de La Plata; Instituto Grilli 31-38 Deportivo Laferrere. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera en el Apertura de Cuarta División Damas: 1) Racing Club, 12 puntos; 2) Comunicaciones, San Lorenzo e Instituto San Pablo Wilde, 10 puntos; 5) Municipalidad de Escobar, Deportivo Laferrere, Municipalidad de Ensenada, CID Moreno "B", Universidad de La Plata, Villa Calzada y SECLA, 8 puntos; 12) Municipalidad de Almirante Brown, 6 puntos; 13) Campana Boat Club e Instituto Grilli, 4 puntos. Este próximo sábado, por la quinta fecha, las chicas del Campana Boat Club visitarán a Villa Calzada. Además, se disputarán los siguientes encuentros: Deportivo Laferrere vs Municipalidad de Escobar, Municipalidad de Almirante Brown vs SECLA, Racing Club vs Instituto San Pablo Wilde, CID Moreno "B" vs San Lorenzo, Comunicaciones vs Municipalidad de Ensenada y Universidad de La Plata vs Instituto Grilli.

