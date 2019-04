La primera jornada se jugará íntegramente en el predio de Leones Azules, en Otamendi.

Primero las damas. El primer campeonato de este año de la estructura de la Liga Campanense de Fútbol en comenzar será el Torneo Femenino, que se pondrá en marcha este sábado en una jornada que se desarrollará íntegramente en el predio de Leones Azules del barrio Otamendi.

La actividad comenzará a las 10 de la mañana con el duelo que sostendrán Otamendi FC vs La Josefa. Luego jugarán: Defensores de La Esperanza vs Leones Azules (11.20); Las Palmas "A" vs Las Palmas "B" (12.40), Juventud Unida vs Villanueva (14.00) y Las Palmas "C" vs Mega Juniors (15.20). Mientras que Deportivo San Felipe quedará libre.

El actual bicampeón del Torneo Femenino de la Liga Campanense es Juventud Unida, que el año pasado se coronó de manera invicta luego de cosechar 12 victorias y 4 empates a lo largo del campeonato que disputaron nueve equipos y que se extendió por 18 fechas.

En esta oportunidad serán 11 equipos, se jugará a 22 fechas (todos contra todos, ida y vuelta). Las jornadas se programarán los días sábado, con partidos que se dividirán en dos tiempos de 30 minutos cada uno y que contarán con sus respectivas ternas arbitrales.