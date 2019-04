Enrejaron las canchas de Tejo de la Plaza España

Dejaron una libre para el uso de la comunidad. Fue una iniciativa de la Asociación Abuelos de la Plaza España. Queja de los vecinos del barrio. La plaza España luce diferente. La mayoría de las canchas de tejo utilizadas por la asociación conocida como "Abuelos de la plaza España" fueron enrejadas. Y eso despertó el repudió de varios vecinos de los alrededores, acostumbrados a contar con un espacio público de y para todos. La iniciativa de enrejar el predio de tejo –que se utiliza tanto para la recreación como para la competencia en torneos bonaerenses– fue de los miembros de la asociación. Según detalló Carlos Crotto, presidente de Abuelos de la plaza España, el objetivo es preservar la infraestructura. "Decidimos cercar porque es mucho el destrozo que se hace de noche, en especial los fines de semana", señaló Crotto. Enumeró como parte del problema la circulación de motos por el medio de la plaza, las mascotas que hacen sus necesidades en las canchas y también los niños que suelen corretear sobre ellas. De acuerdo a Crotto, la asociación obtuvo la autorización del propio intendente Sebastián Abella y empresas locales colaboraron a concretar el enrejado. "Se dejó una cancha libre para que la pueda utilizar la comunidad", señaló. Pero ese "gesto" no parece haber convencido a los vecinos de los alrededores de la plaza, quienes desde hace años podían ir y venir por este tradicional espacio público de la ciudad sin obstáculos. "Con mi señora sentimos tristeza por estas rejas. Yo hace 29 años que vivo enfrente de esta hermosa plaza y vemos como cada día que pasa está dejando de ser una plaza para todos", expresó un vecino de las inmediaciones a través de las redes sociales. Otros vecinos –que no aclararon si son o no del barrio- también cuestionaron la iniciativa, aunque muchos otros la defendieron por ser personas de la tercera edad quienes se ven beneficiados por las rejas. Entre los argumentos a favor, se sostiene que los únicos interesados en preservar esa parte de la plaza son los abuelos. De acuerdo a lo indicado por Crotto, de las canchas ahora enrejadas solo pueden disfrutar las personas que paguen una cuota de adhesión a la Asociación Abuelos de la Plaza España. La participación se abre cuando la entidad invita a jugar a las chanchas a diversos centros de jubilados. Sin embargo, no está claro si vecinos que no abonan la cuota pueden hacer uso de las instalaciones, en definitiva, ubicadas en un espacio de propiedad pública.

Según la Asociación “Abuelos de la plaza España", por la noche se registraban severos daños a las instalaciones. La iniciativa habría tenido el visto bueno del Municipio.





La reja custodia el complejo de canchas usado por los abuelos.



Enrejaron las canchas de Tejo de la Plaza España

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: