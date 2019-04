Nueva controversia con el Parque Industrial Ruta 6

Los desarrolladores se comprometieron a desviar los efluentes líquidos, para no descargar en el arroyo que pasa por el centro de Los Cardales. Pero ahora se quejan los vecinos del Pilar, quienes serían los nuevos afectados. Además, el emprendimiento no contaría con el estudio de impacto ambiental correspondiente. Fue a mediados del mes pasado cuando los propietarios del Parque Industrial Ruta 6, vecino a la localidad de Los Cardales, confirmaron que modificarán el diseño original y los efluentes líquidos no serán volcados al arroyo La Plegaria, curso de agua que cruza por el medio del pueblo, e incluso es utilizado por la planta de efluentes cloacales. La decisión fue fruto de una serie de reuniones e intercambio de posiciones que tuvieron lugar luego de las primeras protestas y manifestaciones que comenzaron a cobrar visibilidad en enero. Ahora trascendió que la alternativa diseñada es construir una cañería que llegue hasta el arroyo Burgos, curso que también recibe los efluentes del Parque Industrial de Pilar. Así, referentes y vecinos de esa localidad comenzaron a manifestarse en contra de la decisión. En declaraciones publicadas por el semanario El Lugareño, Graciela Capodoglio, representante de la ONG Patrimonio Natural y la Reserva Natural de Pilar, explicó: "En primer lugar, no podemos tener dos parques industriales en la misma zona porque nos deprime la cantidad de agua que queda en las napas. Y en segundo lugar, el arroyo Burgos no está en condiciones de soportar al parque industrial nuestro y mucho menos agregándole el Parque Industrial de Ruta 6 (…) Esto agrava la problemática del Río Luján, que ya es un problema serio. Y no se resuelve con promesas, porque el parque de Pilar tiene una oficina para controlar los efluentes, y aun así, estos matan miles de peces por lo menos dos o tres veces al año. Hay algo que no funciona y nada que haga creer que esta vez va a ser distinto". Por su parte, Leopoldo Freisztav Marino, miembro de la Comisión Asesora del Comité de Cuenca del Arroyo de la Cruz y referente del Espacio Natura Naturata, indicó que "los vecinos han actuado alarmados en defensa de su territorio y por supuesto tienen razón, es correcto que lo hagan, pero no saben o no han prestado atención a una de las cosas más graves, que es que este Parque Industrial de Ruta 6 no tiene declaración de impacto ambiental, por lo que está en una situación ilegal, y ameritaría una clausura por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)". En paralelo, los desarrolladores del Parque Ruta 6 explican que no debería haber motivo de alarma, dado que los efluentes líquidos, previamente tratados por cada empresa, van al pluvial del parque que termina en el reservorio, y si alguna empresa vuelca líquido contaminado "se detecta inmediatamente". El lugar admite a empresas de las categorías 1, 2, y 3. Las empresas a radicarse contarán con la posibilidad de Desgravación Impositiva que le ofrece la Ley 13.656 de Promoción Industrial de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Exaltación de la Cruz, adhiere a esta Ley, y otorga grandes beneficios regulados por ordenanza municipal Nº 033/08 y sus modificatorias como ser exoneración en el pago de ABL, tasas Alumbrado barrido y limpieza, derechos de construcción y otros impuestos municipales por el plazo de 10 años.

El Parque Industrial Ruta 6 tiene un reservorio propio. Sin embargo, los vecinos no confían en que vuelque efluentes sin contaminar. El cuerpo receptor final es el río Luján.



Nueva controversia con el Parque Industrial Ruta 6

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: