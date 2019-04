TAMBIÉN JUEGA EL LÍDER Esta tarde, además de Puerto Nuevo vs Claypole, también se presentará el único puntero del campeonato de la Primera D: Argentino de Merlo (49 puntos) intentará dar un paso más camino a su regreso a la Primera C cuando reciba a Juventud Unida (7º con 33) desde las 15.30 horas. Este 26º capítulo de la divisional se completará con los siguientes encuentros: Liniers vs Deportivo Paraguayo (sábado 11.00), Argentino de Rosario vs Centro Español (sábado 15.30), Lugano vs Real Pilar (domingo 11.00), Defensores de Cambaceres vs Real Pilar (lunes 15.30) y Yupanqui vs Muñiz (15.30). Juegan desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. El Auriazul, que acumula cuatro derrotas consecutivas, buscará un triunfo que lo vuelva a ubicar en zona de clasificación al Reducido. En el arranque de la 26ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Claypole en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco con el arbitraje de Gonzalo Pereira. Para el equipo de nuestra ciudad será la oportunidad de dejar atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas y de volver a sumar después de cinco jornadas sin poder hacerlo (es que, además, en la fecha 23 quedó libre). Y lo necesita con urgencia: es que esta serie adversa lo ha llevado a salir de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Actualmente, el Auriazul suma 30 puntos y si bien comparte la novena posición con Centro Español, tiene peor diferencia de gol (-8 contra +3) y por ello queda en el décimo escalón de la tabla. Y para volver a sumar de a tres, el Portuario deberá reencontrarse con el gol, una deuda pendiente en este tramo del campeonato: no convierte desde el 2 de marzo pasado, cuando Lautaro Cuenos marcó de cabeza el tanto de la victoria 1-0 como visitante sobre Lugano. Desde entonces pasaron 41 días y cuatro partidos, en los que Puerto Nuevo acumula 387 minutos sin llegar a la red rival. Por eso, para recibir a Claypole esta tarde, el entrenador Carlos Pereyra buscará darle mayor presencia en el área ajena a su equipo con el ingreso con el ingreso de Orlando "Pampa" Sosa. Además, también regresaría a la titularidad el auto del último gol Portuario del campeonato, Lautaro Cuenos, quien reemplazaría a Gonzalo Leizza en la zaga central. Así, la formación de Puerto Nuevo para este compromiso sería: Leandro Bonnet; Joaquín Montiel, Lautaro Cuenos, Santiago Correa, Nahuel Banegas; Nicolás Colombano o Enzo Moreno, Oscar Peñalba, Kevin Redondo, Mauricio Ruiz; Nazareno Gómez y Orlando Sosa. Por su parte, Claypole se ha transformado en un "hueso duro" para sus rivales en este último tramo del campeonato. De hecho, apenas ha sufrido una derrota en sus últimas doce presentaciones (además ha cosechado cuatro triunfos y siete empates). Así ha logrado llegar a los 35 puntos y ubicarse en la quinta posición del campeonato, aunque todavía debe quedar libre. En la fecha pasada igualó sin goles como local frente a Argentino de Rosario y para esta tarde, su entrenador Roque Drago repetiría a los mismos once titulares: Ignacio Cravero; Alan Castillo, Cristian Ordoñez, Emanuel Díaz, Franco Pezzani; Agustín Carrera, Mauro Romay, Sergio Alfonso, Matías Sarmiento; Gastón Cueto y Patricio Sosnowski.

EL AURIAZUL TRATARÁ DE VOLVER AL GOL: LLEVA 387 MINUTOS SIN CONVERTIR (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / PRENSA PUERTO NUEVO). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 35. En 34 partidos, Puerto Nuevo logró 9 victorias, Claypole venció en 13 ocasiones y se produjeron 12 empates. Puerto Nuevo convirtió 35 goles, mientras que Claypole marcó 43. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 16 partidos, el Auriazul venció 5 veces (15 goles), mientras que Claypole ganó 3 partidos (9 goles). Empataron 8 veces. COMO LOCAL CLAYPOLE. En 18 enfrentamientos, Puerto Nuevo ganó en 4 ocasiones (20 goles) y Claypole se impuso en 10 (34 goles). Igualaron en 4 oportunidades EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El miércoles 16 de mayo de 2018, por la 30ª fecha de la Primera D 2018/19, Claypole se impuso 1-0 en Campana con gol de Gastón Aranda. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El lunes 12 de noviembre de 2018, por la 11ª fecha del actual campeonato, Puerto Nuevo venció 1-0 como visitante con gol de Nicolás Colombano. APOSTILLAS: Con esa victoria conseguida en carácter de visitante, Puerto Nuevo le puso fin a una racha de 3 partidos sin ganar ante Claypole, con 3 derrotas consecutivas. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO LOCAL El sábado 26 de octubre de 1996, por la 7ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D, igualaron sin goles en cancha de Villa Dálmine. PUERTO NUEVO (0): Luciano Menón; Mauro Ahumada (Carlos Jáuregui), Daniel Pantano, Claudio Colarussa y Cristian Pérez; Damián Rivas Karlic (Gastón De Armas), Nolberto Miño, Rubén Alvarez Chacón y Juan Gamarra; Sebastián Bentiboglio (Fabián Gamboa) y Martín Monteagudo. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Berdún y Mariano Tamburini. CLAYPOLE (0): Saranzotti; Ernesto Acuña, Leiva, Etchelecú y Eladio Gallo; Osuna (Gorgerino), Parella, Roberto Agüero (Carlos Gutiérrez) y Omar Guerrero; Cristian Gallo y Juan Ayala (Ariel Pérez). DT: Antonio De Gregorio. SUPLENTES: Freiler y Arce. GOLES: no hubo. CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Mauro Walter. TERCERO: Puerto Nuevo 1 (Leandro Tamburini) - Claypole 1.

Primera D:

Puerto Nuevo recibe a Claypole por la recuperación que tanto necesita

