El representante de Tria Campana lo consiguió en la reciente edición de Punta del Este, donde bajó las 5 horas y quedó 6º en la categoría 50-54 años. El pasado domingo se realizó el Ironman 70.3 de Punta del Este del cual participaron seis atletas campanenses: cinco representantes de Tria Campana que compitieron en individuales y Silvana Hernández, quien lo hizo en la modalidad de relevos (ver aparte). Y entre los integrantes de Tria Campana lo más importante fue la clasificación que consiguió Alfredo Forlani para el Campeonato Mundial que se desarrollará en Niza (Francia) en septiembre De esta manera, Forlani se suma a su esposa, Fernanda Núñez, y Alejandro "Toto" Gismundi, quienes ya habían conseguido sus boletos al Campeonato Mundial en los Ironman de Tigre y Bariloche, respectivamente. En Punta del Este, el rendimiento de Forlani fue superlativo, logrando bajar las 5 horas para completar una prueba que comienza con 1,9 kilómetros de nado, que continúa con 90 kilómetros de bicicleta y que se cierra con 21 kilómetros de carrera a pie. Con el dorsal 104, el atleta campanense registró un total de 4h49m55s, que dividió en 33m11s de nado; 2h39m10s de bicicleta; y 1h34m26s de pedestrismo. Con esa marca quedó 6º en la categoría Caballeros 50-54 años; 136º en la General Masculina; y 138º en la General. Por su parte, Fernanda Núñez volvió a tener otra destacada actuación, al terminar la prueba en 5h11m25s. De esa manera fue 4ª en la categoría Damas 45-49 años; 20ª en la General Femenina; y 273ª en la General. La delegación de Tria Campana se completó con Guillermo Galeano (fue 90º en Caballeros 40-44 años con marca de 5h29m25s), Lucas Moroni (fue 114º en Caballeros 40-44 años con tiempo de 5h44m36s) y José Luis Gobbe (quedó 37º en Caballeros 55-59 años con registro de 6h11m47s). En tanto, Alejandro "Toto" Gismundi no pudo competir por una lesión en el tobillo que finalmente lo marginó de la prueba. En este Ironman 70.3 de Punta del Este, la natación se desarrolló frente a Enjoy, que ofició de sede oficial del evento. Con un clima que acompañó ("Estuvo espectacular", comentó Galeano), los atletas nadaron en un mar muy calmo paralelo a la costa hasta el muelle de Mailhos, para retornar al punto de partida e ingresar al área de transición ubicado en el parking frente al hotel. El recorrido de ciclismo llevó a los atletas a lo alto de la Sierra de la Ballena para cruzarla y llegar a la zona de Solanas, hasta pasar el Aeropuerto de Laguna del Sauce. Y por último, los 21K pedestres transcurrieron a lo largo de la franja costera hasta el punto donde se encuentran el Río de la Plata y el Océano Atlántico. Los atletas pasaron frente a los más famosos restaurantes portuarios, el puerto de yates y Los Dedos, la icónica escultura de la mano gigante que emerge de las arenas de la playa Brava, una de las imágenes más reconocidas del país. Fueron dos vueltas a través de La Península para arribar a la meta a pocos metros de la Calle 20 y Gorlero. El triatlón Ironman es una serie de carreras organizadas por la World Triathlon Corporation (WTC), que en 2005 instituyó el Ironman 70.3, una distancia más corta, conocida también como "medio Ironman". Y el Campeonato Mundial en este 2019 se realizará en la ciudad de Niza, Francia, y ya tiene cupo garantizado para tres atletas campanenses.



FORLANI TERMINÓ EN EL PUESTO 138 DE LA GENERAL.

LA LLEGADA DE ALFREDO FORLANI, QUIEN COMPLETO LA PRUEBA EN MENOS DE 5 HORAS Y CONSIGUIÓ LA CLASIFICACIÓN AL CAMPEONATO MUNDIAL.





GUILLERMO GALEANO CULMINO LA PRUEBA EN 5 HORAS, 29 MINUTOS Y 25 SEGUNDOS GRAN PERFORMANCE DE SILVANA HERNÁNDEZ EN LA MODALIDAD RELEVOS La campanense fue la segunda mujer más rápida en los 21K de pedestrismo y su equipo finalizó 8º en la clasificación general de postas. La campanense Silvana Hernández sigue sorprendiendo: en su primera experiencia no sólo en la distancia de media maratón, sino también en un triatlón de la serie mundial Ironman, llevó adelante en Punta del Este una extraordinaria performance y finalizó segunda en pedestrismo y octava en la actuación por equipos o postas. La atleta perteneciente a las filas del Club Ciudad de Campana marcó un tiempo de 1 hora, 31 minutos y 50 segundos para los 21 kilómetros de la parte de pedestrismo del triatlón, lo que arroja un asombroso ritmo promedio de 4 minutos 22 segundos por kilómetro. El tiempo realizado por Hernández la ubicó segunda entre todas las mujeres del Ironman 70.3 de Punta del Este. Además, en combinación con los 38 minutos 20 segundos de natación y las 3 horas, 11 minutos y 45 segundos de ciclismo que marcó su compañera, la torcuatense Gabriela Peiteado, su equipo "Viguetti" terminó 8º de una clasificación general que no distingue por géneros. "La competencia estuvo muy linda, la verdad es que fue una experiencia espectacular. Una organización increíble. Yo era la primera vez que iba a participar en algo similar, así que no tenía mucha idea de qué se trataba ni nada. Por esto es que tampoco sabía bien a qué velocidad salir. Obviamente salí rápido como siempre, pero después me fui acomodando y mantuve parejo el ritmo en toda la carrera", contó la atleta campanense de 35 años. "Me di cuenta que correr por la costa me encanta, ya que tanto en Mar Del Plata como ahora en Punta del Este me fue muy bien. Para mí fue una buena marca. Mi sensación general fue de felicidad total, durante toda la carrera. Hoy miraba las fotos y en todas estoy sonriendo", cerró Hernández.

HERNANDÉZ COMPLETÓ LOS 21K DE PEDESTRISMO EN UNA HORAS, 31 MINUTOS Y 50 SEGUNDOS.

Atletismo:

Ironman 70.3; Alfredo Forlani se clasificó al Campeonato Mundial

