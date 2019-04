Será desde las 21.30 horas por la segunda fecha del Torneo Oficial de Primera División de la ABZC. El Tricolor debutó el miércoles por la noche con una cómoda victoria sobre Defensores Unidos de Zárate. El CBC buscará la recuperación tras su caída ante Independiente por la primera joranda. Aunque el Nivel A del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) todavía no ha calentado motores, los dos equipos de nuestra ciudad ya han puesto primera y hoy, por la segunda fecha, reeditarán el clásico de la ciudad. Será desde las 21.30 horas, cuando el Campana Boat Club reciba en su gimnasio al Club Ciudad de Campana. En la primera jornada, el Celeste cayó como visitante frente a Independiente de Zárate por 78-64 y hoy buscará la recuperación ante un duro rival como el CCC, pero con el posible debut de Marcos Jelavich en la plantilla que dirige Gustavo Godoy, que ya se había reforzado con un ex Tricolor como Guido Cadelli. Por su parte, Ciudad de Campana debutó en este certamen el miércoles por la noche, cuando consiguió una cómoda victoria como local sobre Defensores Unidos de Zárate. Fue 75-55 en un partido que prácticamente no tuvo equivalencias y en el que Sebastián Silva rotó a todos sus jugadores. El CCC comenzó el juego con Eliseo Iglesias (9 puntos), Emilio Polese (8), Santiago Fernández (7), Alejo Fioretto (9) y Rubén Runke (4). Luego ingresaron Dante Díaz (0), Joaquín Cazurro (6), Agustín Hernández (9), Facundo Romani (9), Lucio Cadelli (10), Matías Pagura (2) y Máximo Fritzler. Al término del primer cuarto, el Tricolor ganaba 18-10 y para el entretiempo estiró todavía más esa ventaja: 35-19. Así, el pleito quedó sentenciado en el tercer período (parcial de 21-12 para llevar el tanteador a 56-31) y el último cuarto sólo sirvió para completar las estadísticas. Por Defensores Unidos, el más destacado fue el escolta Carlos Garín Palacios, quien anotó los primeros 11 puntos de su equipo y terminó con 21 en su casillero individual. La planilla del CADU, dirigido por Juan Negro, se completó con Guido Tedesco (12), Emiliano Cimenti (2), Nahuel Arana (0), Bruno Girardi (2), Juan Cuenca (4), Nicolás Ferreyra (2), Valentino Prego (0), Lautaro Burgueño (5), Timoteo Gambelli (4) y Stéfano Zelaya (3).

ANTE CADU, EL COACH SEBASTIÁN SILVA ROTÓ A TODA LA PLANTILLA DEL CCC Y LOS JUVENILES COMO MÁXIMO FRITZLER SUMARON MINUTOS Y PUNTOS.





ELISEO IGLESIAS, EN LA LÍNEA DE LIBRES, DURANTE EL CÓMODO TRIUNFO DEL CCC SOBRE CADU. SEGUNDA FECHA La segunda jornada del Nivel A del Torneo Oficial de Primera División se completa con los siguientes encuentros: Independiente de Zárate vs Honor y Patria de Capilla del Señor (hoy 21.30), Sportivo Pilar vs Central Buenos Aires de Zárate (hoy 21.30), Defensores Unidos vs Atlético Pilar (hoy 21.30) y Sportivo Escobar vs Presidente Derqui (postergado).

Básquet:

Esta noche se vuelve a jugar el clásico campanense, Boat Club Vs Ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: