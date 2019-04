En el teatro Pedro Barbero, el martes 16 desde las 17, presentarán "La vida nos da sorpresas" y "No estamos solos" con la dirección de Javier Marizaldi. El público podrá colaborar con útiles escolares. El grupo de teatro Villamor invita al estreno de dos nuevas obras teatrales, el próximo martes 16 desde las 17, en el teatro Pedro Barbero. Con el acompañamiento de la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio, el público podrá disfrutar del talento de los adultos mayores de la ciudad. En esta oportunidad, se estrenará "La vida da sorpresas" y "No estamos solos". Ambas, escritas por María Isabel Chávez y dirigidas por Javier Marizaldi. Esta función teatral será de entrada libre y gratuita. No obstante, se invita al público a colaborar con la donación de útiles escolares que serán destinados a los jóvenes del programa "Envión".

Javier Marizaldi junto al grupo de teatro Villamor.



El grupo de teatro Villamor estrena dos nuevas obras

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: