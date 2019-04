Se inaugurará la primera muestra artística en la nueva Biblioteca Pública

Este lunes 15, el artista Ricardo Conte inaugurará -en el marco de Semana Santa- la muestra titulada "La Pasión de Cristo". Se trata de 19 pinturas al óleo donde se reflejan las últimas horas de Jesús sobre la Tierra. Durante Semana Santa, el público podrá disfrutar de la primera muestra artística que se realizará a partir del lunes en el nuevo edificio de la Biblioteca Municipal (avenida Varela 750). "Ricardo Conte inaugurará "La Pasión de Cristo", este lunes 15 desde las 19:30", anunció la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz. Además, en conferencia de prensa, informó que tras inaugurarse el público podrá visitarla de 8 a 20, de lunes a sábados, hasta el próximo martes 30 de abril. "Hace muy poco contamos con este nuevo espacio y lo aprovecharemos para exponer distintas muestras. En este caso particular, estamos muy felices de poder presentar esta exposición en una fecha tan especial. Contar con una muestra de excelencia con un artista de renombre como Ricardo Conte y con esta temática en particular es un orgullo", completó Schvartz. Por su parte, Conte explicó que "La Pasión de Cristo" consta de un total de cien obras y que, en esta ocasión, se presentará una selección de 19 pinturas al óleo. Todas reflejan las últimas horas de Jesús sobre la Tierra. "Me llevó mucho trabajo completar la serie. Fueron ocho años. Por eso, este importante logro es para compartir con los vecinos", comentó el artista, quien además manifestó su satisfacción por el acompañamiento del Municipio. "El intendente Abella –agregó- apoya la cultura y está en permanente contacto no solo con los artistas sino también con cada vecino. Visité muchos municipios, pero en ninguno de ellos conseguí una compañía como en este". "La Pasión de Cristo" se presenta por segunda vez en la ciudad luego de visitar también Zárate y Pilar. "Esta es una muestra conmovedora. Hay mucho dolor en ella. Es el dolor que sintió el propio Jesús en la cruz", cerró Conte. El público podrá disfrutar de esta propuesta que el propio artista define como un mensaje de esperanza. La comunidad queda invitada a participar de la inauguración oficial.

La jefa de Gabinete, Mariela Schvartz anunció la muestra junto al artista Ricardo Conte.

La Jefa de Gabinete @MarieSchvartz junto al artista Ricardo Conte, anunciaron la exhibición de la muestra artística “La pasión de cristo”, durante Semana Santa. pic.twitter.com/Q4k27Xv6mu — MunicipalidadCampana (@campanagov) 10 de abril de 2019

Se inaugurará la primera muestra artística en la nueva Biblioteca Pública

