Integrantes de la UV Más Campana estuvieron recorriendo las obras de la Plaza Eduardo Costa y señalaron que la misma no es prioritaria y que se están rompiendo las veredas existentes para hacer otras exactamente iguales. "Los concejales y militantes del Bloque UV más Campana, estuvimos presentes en la Plazas Eduardo Costa, Italia y Parque Urbano, constatando el monto exuberante de más de 16.000.000 de pesos destinado para su reconstrucción", señalaron desde el espacio vecinal. "El municipio no hace más que malgastar el dinero de nuestros impuestos, ya que no es necesario hacer semejante inversión para ese lugar, en todo caso, solo necesitaban un maquillaje. En la Plaza Eduardo Costa se rompieron los caminos que estaban en buen estado para construir otras iguales en el mismo lugar". "Cuando recorremos Campana y encontramos un montón de necesidades que requieren atención urgente, sentimos que hay una gran falta de planificación en nuestra ciudad y que el Marketing y las obras electorales son más importantes que la calidad de vida de nuestros vecinos". "Es alarmante saber que están despilfarrando dinero en las Plazas del centro cuando hay una cuestión humanitaria en Las Praderas, como el agua potable para el 50 por ciento de sus vecinos; o cuando existe una demanda eterna incumplida como las cloacas en el Barrio Lubo; o cuando resulta urgente dar protección a la integridad física de las personas en Barrio La Argentina, por sólo nombrar algunos ejemplos más prioritarias que nunca fueron considerados por esta gestión municipal", concluyeron.

Integrantes de la UV Más Campana



UV Más Campana:

"El municipio tiene que enfocar sus prioridades"

