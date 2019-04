Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del viernes, 12/abr/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del viernes, 12/abr/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

LAGARDE ES OPTIMISTA La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde, consideró ayer que la economía argentina está saliendo del fondo del pozo, y elevó un mensaje a la dirigencia política, de cara a las elecciones presidenciales de este año, de mantener el actual programa económico. En rueda de prensa, durante la apertura de la Asamblea de Primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, la funcionaria, refiriéndose a la Argentina, dijo que "estamos empezando a ver que el programa realmente funciona". Por otro lado, Lagarde enviò un mensaje a los futuros candidatos: "... sería una tontería por parte de cualquier candidato darle las espalda al trabajo que se encuentra en curso". PARO NACIONAL Los gremios combativos de la CGT que integran el Frente Sindical, al igual que la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Pablo Micheli, anunciaron ayer un paro nacional para el martes 30 de este mes en rechazo a las políticas económicas del Gobierno. Las medidas de fuerza de estos sectores gremiales son un claro desafío a la conducción de la CGT, a la que buscan meter presión para que también convoque a un paro general. Por su parte, los gremios del transporte que integran la CATT llamaron días atrás a un paro para la jornada siguiente, el 1 de mayo, en reclamo de la actualización del Impuesto a las Ganancias. RESPALDO A TECHINT El ex secretario de Energía Javier Iguacel respaldó ayer al Grupo Techint en su disputa con el Gobierno nacional por un reclamo de subsidios a la producción de gas y cuestionó duramente al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. El ex funcionario no sólo respaldó al grupo empresario sino que reveló que decidió renunciar a su cargo el 28 de diciembre pasado debido a fuertes diferencias con el titular del Palacio de Hacienda, quien tiene una visión "más fiscalista que productivista". Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, amenazó la semana pasada con iniciar un juicio ante tribunales nacionales o internacionales por el cambio en la liquidación de subsidios al gas no convencional de Vaca Muerta que produce en el yacimiento Fortín de Piedra. REUNION CON INTENDENTES El presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, recibirán hoy, en la Residencia de Olivos, a un grupo de dirigentes bonaerenses de Cambiemos con aspiraciones a gobernar municipios que actualmente conducen intendentes opositores a la Casa Rosada. El almuerzo con "Los Sin Tierra", como se los denomina a los que no gobiernan esos municipios bonaerenses, iba a realizarse el viernes pasado y debió ser postergado por "problemas de agenda" de la gobernadora, explicaron fuentes oficiales. Los dirigentes del Foro del Cambio serán recibidos también en Olivos por el jefe de Gabinete, Marcos Peña y su par bonaerense, Federico Salvai, informaron desde Cambiemos. SIN COLECTORAS El presidente Mauricio Macri firmará en las próximas horas un decreto que deja sin efecto el decreto 443, sancionado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011, que habilitaba el uso de las listas colectoras, con lo cual quedará clausurado el uso de esta herramienta. Fuentes de la Casa Rosada explicaron que ya está a la firma del Presidente la norma, que dejará sin efecto el decreto que había sancionado la ex presidenta para beneficiarse en las elecciones de 2011, pero que después siguió siendo ampliamente utilizado por todo el arco político.



