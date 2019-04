Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 12/abr/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 12/abr/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

GOLEADA DE RIVER River Plate logró enderezar su vacilante comienzo en esta edición del certamen que lo vio coronarse campeón en 2018, al imponerse sin contemplaciones a Alianza Lima de Perú por 3 a 0, al cabo de un aceptable partido disputado esta noche a puertas cerradas en el estadio Monumental, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores de América. Matías Suárez, a los 14 minutos de la primera parte, inauguró el marcador para el elenco de Marcelo Gallardo. Ya en el complemento, Lucas Martínez Quarta alargó la diferencia, a los 10, mientras que Nicolás De La Cruz estiró aún más las cifras, a los 48 minutos. A los 24 de la etapa inicial, Lucas Pratto falló en la ejecución de un tiro penal elevando su remate por sobre el travesaño. Con este resultado, el "Millonario" quedó segundo con 6 puntos, detrás de Internacional de Porto Alegre que suma 10, y por encima de Palestino de Chile, que tiene 4, y de Alianza Lima, que cierra con 1. La próxima presentación de River será el 24 de abril cuando visite a Palestino. COPA NUEVA EN MARCHA Hoy comienza la primera edición de la Copa de la Superliga, de la que participan los 26 equipos que disputaron el campeonato 2018/19 de dicha competencia en series de eliminación. Esta noche, por los partidos de ida de la primera ronda se enfrentarán: Colón vs Tigre (19.00) y Gimnasia de La Plata vs Newells (21.00). SE ACOMODA BOCA Por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors goleó 4-0 como local a Jorge Wilstermann de Bolivia, llegó a los 7 puntos y se ubicó en la segunda posición del Grupo G por detrás de Atletico Paranaense (9). Luego aparecen Deportes Tolima (4) y Jorge Wilstermann (2). En la quinta jornada, el Xeneize visita al elenco colombiano con la posibilidad de asegurar su pase a los Octavos de Final. ROSARIO COMPLICADO Sigue a los tumbos Rosario Central: esta vez perdió 3-1 como visitante frente a Gremio de Porto Alegre y quedó prácticamente eliminado de la Copa Libertadores. El Canalla suma apenas un punto en el Grupo G que lidera Libertad de Paraguay (12), que le ganó 3-2 a domicilio a la Universidad Católica de Chile. El campanense Adrián Martínez fue suplente y no ingresó en el elenco guaraní. ARZURA INGRESÓ El mediocampista campanense Joaquín Arzura ingresó en el segundo tiempo en la victoria de su equipo, Nacional de Montevideo, 1-0 sobre Zamora de Venezuela. De esta manera, el equipo uruguayo suma 9 puntos en el Grupo E y es escolta de Cerro Porteño (12), que goleó 4-1 como local a Atletico Mineiro (3º con 3 unidades). PRIMERA B METRO En el cierre de la 32ª fecha, San Telmo venció 2-0 como visitante a Acassuso y sigue soñando con alcanzar el ascenso directo. El primero de esos cuatro boletos ya se lo aseguró Barracas Central (72). Después se ubican Estudiantes (65), Atlanta (56), Deportivo Riestra (55), Acassuso (50), San Telmo (48) y All Boys (46). PRIMERA C Hoy comienza el capítulo 33 de la divisional con dos partidos: El Porvenir vs Central Córdona (R) y Luján vs Excursionistas (5º con 49 puntos). Los cuatro primeros son: Argentino de Quilmes (60), Dock Sud (56), Deportivo Laferrere (52) y Deportivo Armenio (52).

