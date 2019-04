Perdió 9-0 por la segunda fecha de B2. El domingo recibe a SITAS. Por la segunda fecha de la Zona 2 de la Primera B del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, la Primera Caballeros del Campana Boat Club cosechó la segunda derrota de la temporada al caer 9-0 como visitante frente al Club San Fernando "B", que jugó en su cancha sintética de agua. El primer cuarto fue bueno para el Boat Club, aunque le costó emparejar el frenético ritmo característico del rival. El segundo fue aún más parejo y el tercero fue claramente el mejor del CBC, que prácticamente no le otorgó oportunidades a "Sanfer". El problema para los campanenses, una vez más, fue la efectividad: el Boat dispuso de varios córner cortos e incluso el capitán Ignacio "Colo" Poggi admitió: "Yo me comí dos goles abajo de los tres palos y me quiero matar". En el cuarto y último período, producto del desgaste físico, el CBC sufrió todo el poderío del rival y el resultado terminó siendo por demás abultado. Así y todo, San Fernando convirtió ocho de sus nueve tantos a través de córner cortos, lo que indica que el Boat Club hizo su parte para que su rival no pueda tener un juego tan desplegado para tirar directo al arco. Los goles de Sanfer los anotaron Fernando Depianti (3), Emiliano Sfeir (2), Federico Montore, Joaquín Santurio, Isaías Correa, y Federico Scanzi. El plantel del CBC estuvo conformado en esta ocasión por Facundo Nahuel López; Alcides Godoy, Damián Pupo, Daniel Contreras, David Sabalza, Diego Errecalde, Emiliano Dittieri, Felipe Fernández Hulten, Guido Viviani, Ignacio Poggi, Juan Pablo Gentilini, Mariano Mercuri, Mauro Martínez, Milton Orellana, Omar Rodríguez, Raul Luis, Tomás Romay y Vicente Starc. Los demás resultados de esta segunda fecha de la B2 del Torneo Metropolitano fueron: Luján RC 1-1 E.F.I. Lobos; Racing Club 1-5 SAGLZ; Ducilo ´´B´´ 0-2 Buenos Aires Christian School; y SITAS 3-0 MDQ Mar Del Plata. La tercera jornada se jugará este domingo 14 y el Campana Boat Club recibirá en su cancha a SITAS. La fecha se completa con: Santa Bárbara ´´B´´ vs. Ducilo ´´B´´; Buenos Aires Christian School vs. Racing Club; SAGLZ vs. Luján RC; E.F.I. Lobos vs. Club San Fernando ´´B´´. Queda libre: MDQ Mar del Plata. DIVISIONES MENORES El domingo, en la jornada ante San Fernando "B", también se disputaron encuentros de Intermedia y Sexta División. Y ambos fueron victorias para SanFer, por 9-0 y 5-0, respectivamente.



LOS CABALLEROS DEL CBC PERDIERON ANTE SAN FERNANDO “B".



Hóckey sobre Césped:

La Primera Caballeros del CBC cayó ante San Fernando "B"

