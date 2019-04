P U B L I C



La campanense fue la segunda mujer más rápida en los 21K de pedestrismo y su equipo finalizó 8º en la clasificación general de postas. La campanense Silvana Hernández sigue sorprendiendo: en su primera experiencia no sólo en la distancia de media maratón, sino también en un triatlón de la serie mundial Ironman, llevó adelante en Punta del Este una extraordinaria performance y finalizó segunda en pedestrismo y octava en la actuación por equipos o postas. La atleta perteneciente a las filas del Club Ciudad de Campana marcó un tiempo de 1 hora, 31 minutos y 50 segundos para los 21 kilómetros de la parte de pedestrismo del triatlón, lo que arroja un asombroso ritmo promedio de 4 minutos 22 segundos por kilómetro. El tiempo realizado por Hernández la ubicó segunda entre todas las mujeres del Ironman 70.3 de Punta del Este. Además, en combinación con los 38 minutos 20 segundos de natación y las 3 horas, 11 minutos y 45 segundos de ciclismo que marcó su compañera, la torcuatense Gabriela Peiteado, su equipo "Viguetti" terminó 8º de una clasificación general que no distingue por géneros. "La competencia estuvo muy linda, la verdad es que fue una experiencia espectacular. Una organización increíble. Yo era la primera vez que iba a participar en algo similar, así que no tenía mucha idea de qué se trataba ni nada. Por esto es que tampoco sabía bien a qué velocidad salir. Obviamente salí rápido como siempre, pero después me fui acomodando y mantuve parejo el ritmo en toda la carrera", contó la atleta campanense de 35 años. "Me di cuenta que correr por la costa me encanta, ya que tanto en Mar Del Plata como ahora en Punta del Este me fue muy bien. Para mí fue una buena marca. Mi sensación general fue de felicidad total, durante toda la carrera. Hoy miraba las fotos y en todas estoy sonriendo", cerró Hernández.



Atletismo:

Gran performance de Silvana Hernández en la modalidad relevos

