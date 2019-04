AcercArte retorna a Campana

P U B L I C



En una conferencia a los medios, el intendente Sebastián Abella y el ministro de gestión Cultural de la provincia de Buenos Aires brindaron detalles del evento a realizarse el próximo 11 y 12 de mayo en el Parque Urbano. Habrá más de 50 actividades divididas en 13 disciplinas para llevarle "cultura de calidad a la gente". El programa cultural gratuito más importante de la Provincia de Buenos Aires vuelve a recorrer varias localidades. Entre ellas estará en Campana el próximo 11 y 12 de mayo. El punto de encuentro será el Parque Urbano, donde Miranda y Ángela Torres se presentarán de manera gratuita. "Volver a recibir el festival AcercArte en Campana luego de tres años me llena de satisfacción ya que permitirá que los vecinos disfruten de un fin de semana distinto repleto de ofertas culturales totalmente gratis", comentó el intendente Sebastián Abella junto al ministro de Gestión Cultural de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Gómez, quienes en conferencia de prensa destacaron que habrá múltiples propuestas y actividades para disfrutar en familia. Cine móvil, música, cine 360º, teatro, biblioteca, espectáculos infantiles, danza urbana, stand up, humor, talleres y charlas, son solo algunos de los atractivos que estarán dispuestos en el renovado parque de la avenida Varela, donde hoy la ciudad disfruta del avión Pucará en homenaje a los héroes y caídos de Malvinas y el nuevo edificio de la Biblioteca. En 2016, la Provincia había elegido a Campana para dar inicio al ciclo, evento que contó incluso con la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal y donde Márama, entre otros espectáculos de primer nivel, se presentó ante más de 35.000 personas. En este contexto, Abella agradeció el constante apoyo y acompañamiento de la gobernadora, como así también "por tener en cuenta a Campana para volver a traer este exitoso proyecto cultural que incluirá la presentación de consagrados artistas. Hoy, con más experiencias como Municipio y ellos con tres años de recorrido las ansias son superiores, conocemos de lo que se trata y de la envergadura que significa AcercArte en la provincia de Buenos Aires". Por su parte Gómez destacó "a Campana le tenemos mucho cariño porque hace tres años en esta ciudad comenzó a desarrollarse este festival que recorre los distintos municipios de la provincia con mucho éxito", al tiempo que invitó a todos los vecinos de Campana y alrededores a reservarse el fin de semana del 11 y 12 de mayo para disfrutar de la propuesta multidisciplinaria.





Sebastián Abella junto al ministro de Gestión Cultural de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Gómez, en conferencia de prensa ayer en el nuevo edificio de la Biblioteca Municipal





Abella le mostró al ministro el nuevo edificio de la Biblioteca A continuación, se detalla la grilla de actividades previstas: SÁBADO 11 DE MAYO 15 horas: - Cine 360 - Viaje salvaje a La Tierra. - Cine Móvil - LEGO DC Comics Superhéroes: Aquaman, la ira de Atlantis. - Danza – Decilo rapeando 15:15 horas: - Milo Lockett te enseña - Taller de pintura para niños a partir de 4 años. CAPACIDAD LIMITADA. 16 horas: - Cine 360 -Fronteras del universo 16:30 horas: - Infantiles - Los Cazurros: Súper Hits 17:15 horas: - Cine 360 – Dinosaurios - Danza – Decilo creando - Cine Móvil - Música para casarse 17:45 horas: - Biblioteca – Escenarios literarios: Entrevista a Florencia Canale 18 horas: - Cine 360 – Pink Floyd The Wall 18:45 horas: - Cine 360 – Universo Cerati - Danza – Decilo Show 19:15 horas: - Stand Up – Julián La Bruna 20 horas: - Música – Ángela Torres 21:30 horas: - Teatro – Alquimia. Con Graciela Borges DOMINGO 12 DE MAYO 15 horas: - Cine 360 –Viaje salvaje a la tierra - Cine Móvil - ¡Jóvenes Titanes en acción! La película 15:30 horas: - Danza – Decilo rapeando 15:45 horas: - Biblioteca - Los LibroYasos: La historia del libro – Espectáculo teatro infantil 16 horas: - Cine 360 – Fronteras del universo 16:30 horas: - Infantiles- La Pipetuá 17:15 horas: - Cine 360 – Dinosaurios - Danza – Decilo creando - Cine Móvil – Todavía (adultos) 17:45 horas: - Biblioteca – El oficio de contar historias: Entrevista a Guillermo Saccomanno 18 horas: - Cine 360 – Universo Cerati 18:45 horas: - Cine 360 – Pink Floyd: The Dark Side of the Moon - Danza – Decile show 19:15 horas: - Stand Up – Reíd Mortales Comedy Band 20 horas: - Música – Miranda! 21:30 horas: - Teatro – El loro sigue cantando. Con Pepe Soriano

