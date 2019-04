Choque en Capilla del Señor y Almirante Brown

P U B L I C



Ocurrió entre un Volkswagen Polo y una Ford Ecosport. Fueron desplegados SAME y Policía. Un Volkswagen Polo terminó arriba de la vereda e impactando contra un poste de luz tras chocar contra otro vehículo en la noche del miércoles. El siniestro se registró pasadas las 23 horas en la intersección de Capilla del Señor y Almirante Brown. El Polo chocó con una Ford Ecosport y, debido a la fuerza del impacto, terminó sobre la vereda e incrustado en un poste del tendido eléctrico. Producto del accidente, el Polo sufrió severos daños en su parte delantera. La Ecosport en tanto también registraba roturas en el guardabarros y el capó. Personal médico del SAME estuvo en el lugar y chequeó el estado de las personas involucradas. No obstante, y pese a la intensidad de la colisión, no hubo heridos. Del operativo de emergencia también participó del móvil de zona 5 del Comando Patrulla.

El guardabarros y el capó de la Ecosport quedaron prácticamente destruidos mientras que El Polo sufrió daños en su parte delantera y terminó con dos de sus ruedas en la vereda.

