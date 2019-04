SANTIAGO CORREA CELEBRA SU TANTO CON LA PLATEA DEL CARLOS VALLEJOS. EL LÍDER NO AFLOJA En la jornada de ayer, además de Puerto Nuevo vs Claypole, también jugó el único puntero del campeonato de la Primera D: Argentino de Merlo, que venció 2-0 a Juventud Unida, llegó a los 52 puntos y dio otro paso más camino a su regreso a la Primera C (le lleva 11 puntos de ventaja al escolta Real Pilar). Ese resultado fue positivo también para el Portuario, que con los tres puntos que sumó ante el Tambero igualó ahora la línea de Juventud Unida (33), equipo que quedará libre en la próxima fecha. Este 26º capítulo de la divisional continuará hoy con otros dos encuentros: Liniers vs Deportivo Paraguayo (11.00) y Argentino de Rosario vs Centro Español (15.30). Mañana jugarán Lugano vs Real Pilar (domingo 11.00) y posteriormente lo harán Defensores de Cambaceres vs Real Pilar (lunes 15.30) y Yupanqui vs Muñiz (15.30).

Ayer le ganó 2-1 a Claypole como local. Colombano y Correa marcaron los goles en el primer tiempo. En el segundo, el Auriazul sufrió hasta el final, pero terminó festejando después de cuatro derrotas consecutivas. El desahogo de todo Puerto Nuevo tras los eternos cinco minutos de adicionado y el pitazo final de Gonzalo Pereira marcaba a las claras lo que arrastraba este equipo y lo que había vivido durante el durísimo partido que disputó frente a Claypole. La tensión fue constante y evidente en el estadio Carlos Vallejos. Y el sufrimiento se dio hasta la última pelota. No porque la visita lo haya arrinconado contra su arco, sino por la necesidad del Auriazul de salir de esa racha de cuatro derrotas consecutivas y cinco fechas sin poder sumar puntos. Eso se terminó ayer con el triunfo 2-1 que consiguió el equipo de nuestra ciudad sobre Claypole, sustentado en un primer tiempo en el que estableció diferencias de dos goles por su capacidad para llegar con muchos hombres al área rival. Incluso, al cierre de esa primera etapa se perdió una oportunidad increíble para el 3-0. Después, en el complemento eligió recostarse sobre su campo para tratar de cerrarle los caminos a la visita y en esa tarea surgieron con mucha fuerza los nervios propios de un equipo al que la victoria le urgía. Por eso pasó sofocones. Esquivó una bala cuando Gastón Cueto falló un penal; se salvó luego con una enorme doble tapada de Leandro Bonet; y sobre los 41 minutos nada pudo hacer ante el brillante tiro libre de Sarmiento. Así, los últimos diez minutos fueron un calvario que Puerto Nuevo supo resistir. Por eso festejó. Con ganas, muchas ganas. Es que el equipo de Carlos Pereyra demostró que está vivo: finalmente dejó atrás los 30 puntos, llegó a los 33 y se volvió a ubicar en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Le quedan por delante cuatro finales. Serán también un sufrimiento. Pero ayer Puerto Nuevo dio muestras que, si se lo propone, tiene la actitud y la capacidad para afrontarlas y navegarlas con éxito. EL PARTIDO Para recibir a Claypole, "Jetín" Pereyra realizó dos modificaciones en la alineación titular: Cuenos ingresó por Leizza, mientras que Sosa jugó por el lesionado Enzo Moreno. Sin embargo, la variante más importante fue táctica, porque Puerto Nuevo se plantó 3-4-3, con Montiel, Cuenos y Correa en la última línea; con Colombano y Banegas como carrileros; y con Gómez y Ruiz acompañando al "Pampa" en el ataque. Con esos nombres y ese sistema táctico, el Auriazul tuvo mayor peso ofensivo, por la lucha de siempre de Sosa, por las ganas de Gómez y porque Colombano y Banegas se acoplaron siempre. Entonces, una vez que lograba poner la pelota en campo contrario, complicaba mucho a Claypole. De hecho, a los 3 minutos tuvo su primera chance de gol con un centro rasante de Ruiz que no lograron desviar ni Sosa ni Colombano. Y esa presión que ejercía el Portuario dio rápido resultados ante un rival que no lograba acomodarse. A los 5 minutos, Gómez peleó un balón sobre la derecha que derivó en Ruiz dentro del área. El "Tucu" remató cruzado, obligó a Cravero a dar rebote y fue allí cuando apareció Colombano para definir con mucha fuerza, sacarse la bronca de un semestre que comenzó con lesiones y cortar una de las rachas negativas de Puerto Nuevo, que llevaba 390 minutos sin poder convertir. Ocho minutos después, el propio Colombano estuvo muy cerca de marcar el 2-0 con un gran remate bombeado (luego que la peinara Sosa) que el arquero Cravero manoteó al córner. Claypole no encontraba la forma de entrar en partido y se limitaba a discutir con el árbitro, calentando rápidamente un partido que no perdería nunca esa alta temperatura. Recién hacia los 20 minutos la visita empezó a crecer en el campo de juego y a mostrar que cuando superaba la línea media podía desordenar al Auriazul (a Colombano le costaba más el retroceso para cubrir el lateral derecho). Sin embargo, Bonet no tuvo mayor trabajo en ese primer tiempo que Puerto Nuevo pudo haber cerrado 3-0 arriba después de una buena contra en la que Banegas le ganó por izquierda a una lejana salida del arquero Cravero y luego metió el "centro-arco" que cruzó toda la línea del arco sin que Gómez ni Ruiz pudieran empujar al fondo de la red. El trámite cambió por completo en el segundo tiempo. Porque Claypole cerró decididamente al zurdo Sarmiento para tratar de ganarle las espaldas a Peñalba y Redondo y abrió la cancha con sus laterales. La respuesta del Portuario (con "Noni" Ramón por el lesionado Ruiz) fue tratar de tapar esos caminos (Gómez se retrasó por derecha). Eso lo llevó a recostarse demasiado contra su área, sobre todo a partir del ingreso de Liparotti, quien se juntó con Cueto como "doble 9". Las primeras emociones del complemento fueron consecutivas. A los 14, Sosa peinó y Gómez ganó por derecha, pero su remate fue rechazado con los pies por Cravero. Y en la respuesta, el Tambero se encontró con un penal en un centro en el que Liparoti cayó en el área por un supuesto agarrón de Cuenos. Se hizo cargo Cueto, quien abrió el pie para buscar el palo izquierdo de Bonet, pero remató ancho para alivio de todo el Vallejos. Desde ese momento, el nerviosismo fue in crescendo, con Puerto Nuevo aguantando y con Claypole buscando, aunque sin muchas ideas como para desordenar al equipo de Pereyra y generarle peligro. De hecho, las ocasiones de riesgo llegaron sobre el final. A los 39, "Chiquito" Bonet se lució con una doble tapada tras un córner: primero reaccionó abajo y después, desde el piso, ante un segundo remate, metió un manotazo que se festejó como un gol propio. Sin embargo, a los 41 no pudo hacer nada ante la brillante ejecución que hizo Sarmiento de un tiro libre desde la medialuna del área: el 10 de la visita acarició la pelota por sobre la barrera y la colgó del ángulo izquierdo de un Bonet que solo atinó a mirar. Así, los minutos finales y los cinco que adicionó Pereira fueron una eternidad. Pero Puerto Nuevo se mantuvo firme, siguió peleando y se desahogó con el pitazo final. Es que después de 40 días volvió a ganar. Mantenerse por la senda positiva será su próximo objetivo cuando, por la próxima fecha, enfrente como visitante a Centro Español en un duelo clave por la clasificación al Reducido. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (2): Leandro Bonnet; Joaquín Montiel, Lautaro Cuenos, Santiago Correa; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Kevin Redondo, Nahuel Banegas; Nazareno Gómez, Mauricio Ruiz; y Orlando Sosa. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Ezequiel Ramón, Eliseo Aguirre, Marcelo González, Thomas Solis, Agustín Monteleone y Nicolás Rodríguez. CLAYPOLE (1): Ignacio Cravero; Leandro Badalovich, Cristian Ordoñez, Emanuel Díaz, Franco Pezzani; Matías Sarmiento, Elías Fernández, Sergio Alfonzo, Patricio Sosnowski; Agustín Carrera y Gastón Cueto. DT: Roque Drago. SUPLENTES: Leandro Romero, Jorge Miño, Mauro Romay, Juan Cruz Rivero, Ramiro Ramírez, Sergio Liporati y Nerio Villarreal. GOLES: PT 5m Nicolás Colombano y 27m Santiago Correa (PN). ST 41m Matías Sarmiento (C). CAMBIOS: ST Romay x Pezzani (C); 3m Ramón x Ruiz (PN); 10m Liporati x Alfonzo (C); 31m Ramírez x Sosnowski (C); 34m Rodríguez x Sosa (PN); y 44m Aguirre x Redondo (PN). AMONESTADOS: Cuenos, Bonet, Colombano y Montiel (PN); Alfonzo y Fernández (C). INCIDENCIA: ST 16m Cueto (C) desvió un penal. CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Gonzalo Pereira.

KEVIN REDONDO PELEÓ EN EL MEDIOCAMPO Y TERMINÓ CONTRACTURADO.





NICOLAS COLOMBANO JUGO COMO CARRILERO POR DERECHA Y CONVIRTIÓ EL PRIMER GOL PORTUARIO.





NAZARENO GÓMEZ AGUANTA EL BALÓN ANTE LA MARCA DE UN DEFENSOR VISITANTE.





ORLANDO SOSA APORTO SU HABITUAL LUCHA CONTRA LA ULTIMA LINEA RIVAL. DOS TOCADOS Dos de las modificaciones que debió realizar ayer Carlos Pereyra durante el partido frente a Claypole obedecieron a lesiones de jugadores Auriazules. En el arranque del segundo tiempo, Mauricio Ruiz debió dejar la cancha por un esguince en su tobillo izquierdo. Mientras que Kevin Redondo debió ser reemplazado por Eliseo Aguirre por una contractura que lo tuvo a mal traer en los minutos finales del encuentro. La lista de lesionados de Puerto Nuevo se completa con el delantero Enzo Moreno, quien arrastra una molestia muscular en el aductor y ayer no pudo ser de la partida. ARRANCAN LOS JUVENILES DE PUERTO NUEVO EN AFA Las categorías mayores juegan hoy como visitantes frente a Argentino de Quilmes. Y las menores serán locales mañana domingo. Este fin de semana comienza el Torneo de Juveniles "C-D" que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Puerto Nuevo estará debutando frente a Argentino de Quilmes. La Cuarta, Quinta y Sexta División se presentarán este sábado como visitantes, mientras que la Séptima, Octava y Novena jugarán mañana domingo como locales. Los chicos Portuarios integran la Zona 1 junto al mencionado Argentino de Quilmes, Argentino de Rosario, Argentino de Merlo, Claypole, Defensores de Cambaceres, Deportivo Laferrere, Juventud Unida, Ituzaingó, Atlas, Deportivo Paraguayo, El Porvenir, Liniers, Muñiz y Sportivo Barracas. En el cierre de la preparación para este campeonato, tres categorías juveniles Auriazules viajaron a Baradero para medirse con Atlético de esta ciudad. La 2003 perdió 4-1 (gol de Brian Del Valle); la 2004 se impuso 2-1 con tantos de Gonzalo Vergara y Matias Bagala; y la 2005 goleó 6-0 gracias a los tantos convertidos por Joel Graff (2), Lucas Velurtas (2), Thiago Canale y Thiago Larrosa.

LOS JUVENILES DE PUERTO NUEVO SALEN A LA CANCHA.

