El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 134. Los camiones bloquearon la mano hacia Zárate hasta que fueron removidos. El choque entre dos camiones en la Ruta 12 complicó el tránsito con dirección a Zárate hasta que ambos transportes fueron retirados de la autopista. El hecho ocurrió ayer en horas de la madrugada a la altura del puente del río Paranacito, jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. Estuvo protagonizado por dos camiones que se dirigían hacia la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, uno de los camiones chocó al otro desde atrás, lo que prácticamente destruyó la cabina del primero. Todavía se investigan las causas de esta maniobra. No hubo heridos. En un primer momento, se redujo la circulación de la calzada, pero finalmente la mano hacia Zárate debió ser totalmente cortada con el fin de retirar a los vehículos involucrados del lugar. Esto complicó la circulación y produjo demoras en el tráfico vehicular desde la vecina provincia a Zárate. Del operativo de emergencia participaron Seguridad Vial, policía caminera de Brazo Largo, personal policial de Ceibas y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de esa misma localidad.

Así quedó la cabina de uno de los camiones involucrados en el siniestro. No hubo heridos.

#Dato se levantó el corte de tránsito en Ruta 12 km 13, lado Entre Ríos, mano a Zárate, tras el choque de camiones a las 5 de la mañana, circulaban en el mismo sentido y uno chocó la parte trasera del otro. No se registraron heridos. pic.twitter.com/IW38yZLiHR — Daniel Trila (@dantrila) 12 de abril de 2019

Un choque entre camiones en Entre Ríos complicó el tránsito sobre la Ruta 12

