Será por la tercera fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano. Ambos equipos llegan a este partido con una derrota y una victoria. Después de su victoria como visitante frente a Hurling "C", la Primera Damas del Campana Boat Club intentará seguir por la senda positiva del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped cuando reciba esta tarde la visita de Luján Rugby Club. Será a partir de las 16 horas en la cancha "Héctor Tallón" de la ribera de nuestra ciudad, por la tercera fecha de la Zona 7 de la Primera E del certamen que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires. El CBC buscará su primera victoria como local de la temporada para tratar de insertarse en la pelea por los primeros puestos de la tabla. Ambos equipos llegan a este encuentro con una victoria y una derrota. El verdugo de ambos fue el Club Atlético Huracán, uno de los líderes, que derrotó 2-0 en la jornada inaugural al Boat Club y luego por 2 a 1 a Luján R.C. En ambos casos, el Globo lo hizo como visitante. En cuanto a las victorias, Luján R.C. goleó 5 a 0 en la primera fecha al Club Manuel Belgrano, mientras que, en la jornada anterior, las campanenses ganaron un partidazo (en el que estuvieron dos veces en desventaja) ante Hurling "C". El resto de los partidos de esta tercera fecha de la Zona 7 de la Primera E serán: Huracán vs. Comunicaciones, Manuel Belgrano "B" vs. Santa Bárbara "E", CASA de Padua vs. Los Pinos, Vicentinos "B" vs. Quilmes "E" y Belgrano Day School vs. Hurling "C". Transcurridas dos jornadas, Huracán es el único líder con 6 unidades. Los escoltas, con 4 puntos, son CASA de Padua, Belgrano Day School, Quilmes ‘’E’’, y Santa Bárbara ‘’E’’. Luego, con 3 puntos, se ubican el CBC, Los Pinos y Manuel Belgrano. Mientras que sin puntos están Hurling "C", Vicentinos "B" y Comunicaciones.

LA PRIMERA DAMAS DEL CBC CAYÓ ANTE HURACÁN EN LA PRIMERA FECHA Y LUEGO VENCIÓ 3-2 COMO VISITANTE A HURLING “C". LEONAS Y LEONES, EN ROSARIO En una nueva jornada de la FIH Pro League, los seleccionados argentinos de hóckey sobre césped se presentarán esta tarde en el Estadio Mundialista Luciana Aymar de la ciudad de Rosario. Las Leonas jugarán desde las 15.30 horas frente a Nueva Zelanda en lo que será su décima presentación en este certamen. Hasta el momento, las dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui cosecharon seis victorias, dos empates (en ambos sumaron punto bonus) y una victoria. Y vienen de vencer 4-2 a Gran Bretaña en Rosario. Posteriormente al juego de las chicas, desde las 18 horas, Los Leones también se medirán con el combinado oceánico en el mismo escenario. El equipo argentino buscará recuperarse de la derrota 5-1 sufrida ante Gran Bretaña el pasado sábado para mejorar su registro, que marca tres victorias, un empate y tres derrotas en siete presentaciones.

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club reciben a Luján Rugby Club

