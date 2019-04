Manifestación del Gremio de Pasteleros frente a confitería céntrica

Es por el despido de dos obreros de 11 y 16 años de antigüedad. El gremio asegura que no hay motivos que respalden las desvinculaciones y exige la reincorporación o el pago de indemnizaciones. La mañana de ayer encontró la esquina de avenida Mitre y calle French transformada en una confitería al aire libre: trabajadores del gremio de los pasteleros decidieron protestar por el despido de dos de sus compañeros convidando café y facturas a los transeúntes. Tampoco faltaron los clásicos bombos, pancartas y panfletos. Se trató de una manifestación motivada, según el gremio, por dos casos de despido injustificado contra obreros de 11 y 16 años de antigüedad. Ambos trabajan en la panadería y confitería "Los Amores de Sol de Mayo" y en los últimos días recibieron telegramas terminando con su vínculo laboral. "Estamos tratando de hablar con los dueños. Hubo dos despidos de trabajadores con mucha antigüedad en esta confitería de Campana. Los despidos fueron arbitrarios, con causas inventadas", aseguró Fabián Sosa, representante del Sindicato de Trabajadores Pasteleros de Pilar. El gremio y el comercio mantuvieron la semana pasada una audiencia en la mesa de negociación del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la protesta de este viernes se originó debido a la negativa de los dueños de reincorporar a los trabajadores o pagar las indemnizaciones ya que, de acuerdo al sindicato, los telegramas no esgrimen causas de despido. "Venimos a la confitería a reclamar la reincorporación o que paguen la indemnización como corresponde, porque son trabajadores con 16 y 11 años de trabajo", expresó Sosa, quien remarcó que "los despidos fueron de un día para otro". "La empresa argumenta que no puede seguir pagando los sueldos. Pero esto fue de un día para otro, no hubo un aviso hablado con los trabajadores", afirmó. Eduardo Fernández es uno de los dos obreros despedidos. "Hablé con ellos (los dueños), todo bien, pero fuimos al Ministerio y salieron con que no nos iban a pagar ni un centavo", contó durante la manifestación en la puerta de "Los Amores de Sol de Mayo". La semana que viene habrá un nuevo encuentro en Trabajo. La situación en esta tradicional confitería de la ciudad se suma a lo que se vive en Titania, con el despido de 13 operarios, y el escenario de emergencia que denuncia la UOCRA, con cientos de trabajadores sin poder ingresar a ninguna obra en construcción.

Trabajadores pasteleros se solidarizaron con los dos obreros despedidos por “Los Amores de Sol de Mayo".





Los despedidos aseguraron que el comercio no quieren pagarles “un centavo" de indemnización.

#Dato protesta frente a una panadería de Av. Mitre entre French y Chiclana, manifestaron con bombos y banderas convidando Café y facturas a los transeúntes. Piden la reincorporación de dos trabajadores con 16 y 11 años de antigüedad pic.twitter.com/AcLCVPSXyg — Daniel Trila (@dantrila) 12 de abril de 2019

Manifestación del Gremio de Pasteleros frente a confitería céntrica

