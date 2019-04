P U B L I C





Alejandra Dip





Perro guía del camino de los cambios, energía del corazón. Amor incondicional y lealtad. Trabaja los sentimientos profundos. Fiel, comprometido. Valores humanos, principios inalterables. Honestidad KIN 170 - PERRO 1 - (AUTOGUIA) Hoy empiezan 13 días que lidera el Perro. Esta es una Trecena de refinación, donde separamos lo que queremos, de lo que no, lo que nos sirve en nuestra vida y nos ayuda a avanzar y dejamos de lado el lastre que nos retrasa, que nos pesa, que ya no vamos a querer seguir llevando a cuestas es la segunda trecena de la estación amarilla o CASTILLO AMARILLO. El Castillo Amarillo Sur del Dar son 52 días para madurar lo vivido en las 3 estaciones o castillos anteriores, extractar el mejor aprendizaje y darlo como fruto de la experiencia, en donde la maduración depende de la libertad adquirida en el proceso en los ciclos anteriores de cuanto pudimos iniciar proyectos, atravesar los obstáculos y transformar nuestro karma, es un ciclo de cierre, de cosecha en donde se ven resultados y se recapitula. Es la estación que estamos atravesando que comenzó con la Trecena de la Tierra el 31/3/19 y contiene otras 3 Trecenas la del Perro que hoy comienza, la de la Noche que comienza el 26/4 y la del Guerrero que comienza el 9/5 hasta el 21/5/19. EL PERRO Energía de hoy, nos pide conectar con el corazón, apagar la mente que nos manda data todo el tiempo y muchas veces no nos permite conectar con lo que sentimos realmente, dejándonos en un plano de "lo conveniente" o del "deber ser". Entre conveniencias, comodidades y obligaciones, nos olvidamos muchas veces que tenemos un cuerpo que habla por sí solo y que solemos no escuchar. Cuando se gesta un nuevo ser, lo primero que empieza a formarse y lo primero de se pone en funcionamiento después de salir de la fase celular, es el corazón y lo último que se apaga cuando dejamos el plano 3D, seria de muy necios atribuirle todo el poder a la cabeza. La diferencia es que el corazón es humilde, y la deja a la cabeza que tiene un gran ego, creer que es la que maneja todo. El corazón nunca se equivoca. Reconocer los sentimientos reales es nuestra tarea misión de estos 13 días, conectar con el amor verdadero, el amor incondicional, saber cuál es un sentimiento pasajero de uno verdadero. Evitemos ponernos cómodos, manipuladores, contando todos los esfuerzos que hacemos permanentemente para llegar hasta donde llegamos, infieles, desleales, dando amor con condiciones, eso no es amor! El amor real no sabe de condiciones, se siente o no, se da o no. ¡Rescatemos los valores! El Perro, nos los pone en nuestras narices, la fidelidad, la lealtad, el compañerismo, el amor, el amor incondicional, ese que muy bien ponen los perros de manifiesto con nosotros lo humanos. Estemos en conexión con nuestro sentir estos días y respetémonos, respetemos lo que nos pasa, lo que nos marca el corazón y dancemos y estemos gozosos, que cuando hacemos lo que realmente sentimos la felicidad nos brota en la cara!! Qué buena Trecena, aprovechémosla para que así sea!! ¡INSPIRO, EXPIRO! ¡AH!, EL AMOR… alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Perro 1 - Energía del Sábado 13/04/2019 - Trecena del Perro

Por Alejandra Dip

