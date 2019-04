Berta Chudnobsky

Llegan las Pascuas y los productos de chocolate están muy caros. Pero siempre tenemos la alternativa de hacer cosas en casa y con los más chicos, y disfrutar también de disfrutar el tiempo compartido en la cocina. ¡Muy felices Pascuas y muy buen Pesaj para todos!. INGREDIENTES - 500 grs Chocolate semi amargo - 200 grs dulce de leche /1 pote de menta/bon o bom/o pasta a gusto - Nueces o frutos secos molidos a gusto - Mantecol desarmado - Grana de colores (Todos estos elementos se pueden utilizar a su gusto) PREPARACION Derretir chocolate a Baño María o en microondas por 30 segundos, sacar y volver a calentar otros 15 segundos a menor potencia y a así sucesivamente hasta que derrita, siempre de a poco para que no se queme, y mezclando con cuchara de madera. Si no se utiliza el microondas colocar a Baño María en un recipiente grande sobre una olla chica una temperatura media para mezclar con cuchara de madera. Cuidado: no calentar el agua de más porque el chocolate se quema muy fácil. Colocar sobre la mesa los moldes de bombones, limpiarlos bien con un algodón con alcohol. Colocar con manga o cucharita el chocolate hasta la mitad del envase. Limpiar el borde con espátula colocar unos minutos en la heladera. Retirar y colocar el relleno elegido sin llegar al borde y cubrir con chocolate. Llevar a enfriar hasta que endurezca la parte superior. Luego desmoldar y colocar en pirotines a la medida. CONSEJOS Comprar buen chocolate, que no esté blanquecino porque o es viejo o estuvo mucho en frío. Si se puede comprar, que sea el que viene como monedas o el bien negro en tabletas. Cuidar mucho la temperatura para que no se queme. Vienen moldes de bombón de muchas formas y tamaños que pueden ser puestos en cajitas, bolsitas o recipientes sin pirotines para ello deben estar bien duritos y cuidar que no tengan rebordes. Al colocar el chocolate caliente limpiar con cuchillo plano las bordes. Me encantaría se le sacan fotos y me las manda por Whatsapp al 11 51106566. Besos de abuela para vos y los tuyos. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Bombones Rellenos

Por Berta Chudnobsky

