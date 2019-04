Bajo Paraná ya está en la Biblioteca Municipal

Dos ejemplares del libro del arquitecto Marcelo Pazos están disponibles para ser consultados por el público. También se puede adquirir en Byblo`s. Cantlon propondrá declararlo de Interés Legislativo. "Pensado para mis alumnos, a lo que apunta mi libro es a explicar cómo las concordancias entre las distintas escalas son necesarias para que cualquier planificación sobre el territorio sea exitoso. Por eso hablamos de la escala global, nacional, regional y específicamente local. E incluyo el caso Campana, porque es una realidad que conozco bien", señala el arquitecto Marcelo Pazos, Ex Sub Secretario de Obras Públicas de Calixto Dellepiane, y docente en la cátedra de Planeamiento Urbano y Ambiental en la Universidad del Salvador. Arquitecto y ex Sub Secretario de Obras Públicas de Calixto Dellepiane, Marcelo Pazos días atrás presentó su libro "Bajo Paraná" sobre planeamiento urbanístico, que incluye un capítulo especial sobre Campana. Básicamente, habla de "compensar asimetrías, reparar disfunciones, articular subsistemas en la provincia de Buenos Aires", y al citar el caso Campana, a la que considera "una ciudad y varias localidades" realiza propuestas sobre el casco urbano; los barrios extraurbanos; la isla; la política de movilidad; la política de aguas; y el aprovechamiento del Paraná. Así, por ejemplo, en su página 87, puede leerse: "Es imperioso que se controle la calidad del agua del servicio público de distribución de aguas corrientes. Una evaluación que debe llevarse a cabo es el por qué recurrir a perforaciones del acuífero Puelches cuando se puede contar con una fuente inagotable como es la del Paraná. Se ha argumentado que el Glifosato es arrastrado desde los campos contaminando el río. Una planta de potabilización es no sólo la instancia para neutralizarlo sino también una fuente de control y una excelente instancia para articular subsistemas técnicos, académicos, científicos, públicos y privados". Días atrás, el concejal Axel Cantlon manifestó su intención de proponer que el trabajo sea declarado de Interés Legislativo por el HCD de Campana. Y, a partir de ayer, dos ejemplares pueden ser consultados gratuitamente en la Biblioteca Municipal, y los interesados en adquirirlo, pueden hacerlo en la librería Byblo´s, de Av. Varela y Estrada.

El autor se sacó una foto en la Biblioteca Municipal. Propone dejar de perforar y construir una planta potabilizadora.



Bajo Paraná ya está en la Biblioteca Municipal

